Розрив економічних відносин з Росією зробить Україну сильнішою – Гройсман

Рішення уряду про розрив програми економічного співробітництва з РФ піде на користь Україні, збалансує експортну політику та у підсумку зробить Україну сильнішою.

Про це в ефірі одного із телеканалів сказав прем'єр-міністр Володимир Гройсман, передає Урядовий Портал.

"Саме Росія зробила неприйнятні кроки - війна на Донбасі, економічний тиск. Тому ми були вимушені прийняти таке рішення"- сказав Гройсман.

"Наш експорт в Європу та Азію зростає. Ми через розрив стаємо тільки сильніше", - додав він.

При цьому прем'єр-міністр наголосив, що сьогодні треба будувати виробництво в Україні, розвивати власний продукт.

"Я радий, що ми відв’язались від залежності від Росії. Маємо величезний свій потенціал", - додав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розірвав програму економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки.

Економічна правда