Разрыв экономических отношений с Россией сделает Украину сильнее - Гройсман

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Воскресенье, 25 марта 2018, 14:16

Решение правительства о разрыве программы экономического сотрудничества с РФ пойдет на пользу Украине, сбалансирует экспортную политику и в итоге сделает Украину сильнее.

Об этом в эфире одного из телеканалов сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передает Правительственный Портал.

"Именно Россия сделала неприемлемые шаги - война на Донбассе, экономическое давление. Поэтому мы были вынуждены принять такое решение", - сказал Гройсман.

"Наш экспорт в Европу и Азию растет. Мы через разрыв становимся только сильнее", - добавил он.

При этом премьер-министр подчеркнул, что сегодня надо строить производство в Украине, развивать собственный продукт.

"Я рад, что мы отвязались от зависимости от России. Есть огромный свой потенциал", - добавил он.

Напомним, Кабинет министров разорвал программу экономического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы.

Экономическая правда

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Темы: Гройсман Кабинет министров Росcия
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