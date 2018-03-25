Правозахисники досі не можуть знайти слідів кримчанина, який зник у Москві 2014-го

Московські правозахисні організації не змогли відшукати слідів кримчанина Ескендера Ібраїмова, який зник у Москві ще у червні 2014 року.

Як повідомляє Крим.Реалії, правозахисники намагалися отримати інформацію про його місцезнаходження у поліції та прокуратурі.

"Отримали відповідь ... Поліцією не затримувався, до лікувальних закладів не надходив. Нам рекомендували звернутися ще до лінійного відділу поліції Київського вокзалу. Ми направили туди запит, але відповіді не було", - повідомила представник комітету "Громадське сприяння" Олена Буртіна.

У свою чергу президент "Товариства політичних емігрантів Центральної Азії" у Москві Бахром Хамроєв звернувся із запитом з приводу зникнення Ібраїмова до прокуратури Москви.

"Відповідь була, що проводиться перевірка. Після цього листування припинилося", - повідомив Хамроєв.

Він висловив припущення, що Ібраїмова викрали спецслужби і він перебуває в одній з "таємних в'язниць".

"Скоріш за все, що стосовно тих, хто утримується у таких в'язницях, без тортур не залишається ніхто", - сказав правозахисник.

Ескендер Ібраїмов мешкав у Сімферополі і залишив Крим разом зі своєю дружиною незабаром після анексії півострова, після цього він проживав у Вінниці.

У червні 2014 року Ібраїмов поїхав до Москви для зустрічі з партнером по бізнесу на поїзді "Львів-Москва". Після перетину російсько-українського кордону телефонний зв'язок з ним перервався і з того часу про його місцезнаходження нічого невідомо.

Дружина і мати Ібраїмова звернулися із заявами до правоохоронних органів України та Росії про його зникнення.

Більше про зниклих і викрадених активістів і кримських татар після окупації Криму Росією читайте у матеріалі "Зниклі. Під грифом" Невідомо".