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Правозащитники все еще не могут найти следов крымчанина, исчезнушего в Москве в 2014-м

Воскресенье, 25 марта 2018, 17:40

Московские правозащитные организации не смогли обнаружить следы крымчанина Эскендера Ибраимова, пропавшего в Москве еще в июне 2014 года.

Как сообщает "Крым.Реалии", правозащитники пытаются получить информацию о его местонахождении в полиции и прокуратуре. 

"Получили ответ… Полицией не задерживался, в лечебные учреждения не поступал. Нам рекомендовали обратиться еще в линейный отдел полиции Киевского вокзала. Мы направили туда запрос, но ответ не пришел", – сообщила представитель комитета "Гражданское содействие" Елена Буртина.

В свою очередь президент "Общества политических эмигрантов Центральной Азии" в Москве Бахром Хамроев обратился с запросом по поводу исчезновения Ибраимова в прокуратуру Москвы.

"Ответ был, что проводится проверка. После этого переписка прекратилась", – сообщил Хамроев.

Он высказал предположение, что Ибраимова похитили спецслужбы и он содержится в одной из "тайных тюрем".

"Надо полагать, что в отношении тех, кто содержится в таких тюрьмах, без пыток не остается никто", – сказал правозащитник.

Эскендер Ибраимов жил в Симферополе и покинул Крым вместе со своей женой вскоре после аннексии полуострова, после этого он проживал в Виннице.

В июне 2014 года Ибраимов отправился в Москву для встречи с партнером по бизнесу на поезде "Львов-Москва". После пересечения российско-украинской границы телефонная связь с ним прервалась и с тех пор его местонахождение неизвестно.

Жена и мать Ибраимова обратились с заявлениями в правоохранительные органы Украины и России о его исчезновении.

Больше о пропавших и похищенных активистах и крымских татарах после оккупации Крыма Россией читайте в материале "Пропавшие. Под грифом "Неизвестно"

Темы: КрымРосcияаннексиякрымские татары
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