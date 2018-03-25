Правозащитники все еще не могут найти следов крымчанина, исчезнушего в Москве в 2014-м
Московские правозащитные организации не смогли обнаружить следы крымчанина Эскендера Ибраимова, пропавшего в Москве еще в июне 2014 года.
Как сообщает "Крым.Реалии", правозащитники пытаются получить информацию о его местонахождении в полиции и прокуратуре.
"Получили ответ… Полицией не задерживался, в лечебные учреждения не поступал. Нам рекомендовали обратиться еще в линейный отдел полиции Киевского вокзала. Мы направили туда запрос, но ответ не пришел", – сообщила представитель комитета "Гражданское содействие" Елена Буртина.
В свою очередь президент "Общества политических эмигрантов Центральной Азии" в Москве Бахром Хамроев обратился с запросом по поводу исчезновения Ибраимова в прокуратуру Москвы.
"Ответ был, что проводится проверка. После этого переписка прекратилась", – сообщил Хамроев.
Он высказал предположение, что Ибраимова похитили спецслужбы и он содержится в одной из "тайных тюрем".
"Надо полагать, что в отношении тех, кто содержится в таких тюрьмах, без пыток не остается никто", – сказал правозащитник.
Эскендер Ибраимов жил в Симферополе и покинул Крым вместе со своей женой вскоре после аннексии полуострова, после этого он проживал в Виннице.
В июне 2014 года Ибраимов отправился в Москву для встречи с партнером по бизнесу на поезде "Львов-Москва". После пересечения российско-украинской границы телефонная связь с ним прервалась и с тех пор его местонахождение неизвестно.
Жена и мать Ибраимова обратились с заявлениями в правоохранительные органы Украины и России о его исчезновении.
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