СК РФ: Внаслідок пожежі у ТЦ загинули 5, постраждали 32 особи

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Неділя, 25 березня 2018, 18:43

За даними Слідчого комітету РФ, внаслідок пожежі у ТЦ в м.Кемерово загинули п'ятеро людей, серед яких - одна дитина, один чоловік і три жінки.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на прес-службу СК РФ.

Також за медичною допомогою звернулися 32 людини, з них 30 - госпіталізовано. 

У зв'язку з пожежею у торговому центрі "Зимова вишня" у Кемеровській області запровадили режим надзвичайної ситуації. Вогонь у ТЦ не вдається загасити досі.

В управлінні МНС по регіону повідомили, що родичі не можуть зв'язатися з 17 людьми, які, ймовірно, можуть перебувати у торгово-розважальному центрі.

Постраждалих або очевидців події, які мають інформацію про пожежу, просять зв'язатися зі слідчим управління СК Росії по Кемеровській області.

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Теми: Росія надзвичайна подія
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