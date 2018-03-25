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СК РФ: В результате пожара в ТЦ погибли 5, пострадали 32 человека

Воскресенье, 25 марта 2018, 18:43

По данным Следственного комитета РФ, в результате пожара в ТЦ в г.Кемерово погибли пять человек, среди которых - один ребенок, один мужчина и три женщины.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу СК РФ.

Также за медицинской помощью обратились 32 человека, из них 30 госпитализированы.

В связи с пожаром в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемеровской области ввведен режим чрезвычайной ситуации.

Огонь в ТЦ не удается потушить до сих пор.

В ГУ МЧС по региону сообщили, что родственники не могут связаться с 17 людьми, которые, предположительно, могут находиться в торгово-развлекательном центре.

Пострадавших или очевидцев происшествия, которые обладают информацией о пожаре, просят связаться со следственным управление СК России по Кемеровской области. 

Темы: Росcиячрезвычайное происшествие
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