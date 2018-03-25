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У зоні АТО зафіксували 19 обстрілів, загинув військовий

Неділя, 25 березня 2018, 19:03

У неділю в зоні проведення АТО зафіксовано 19 обстрілів з боку бойовиків на Донецькому напрямку, один український військовий загинув.

Про це йдеться у звіті прес-центру штабу АТО за 25 березня. 

Позиції ЗСУ бойовики обстрілювали в Опитному та Лебединському із заборонених мінськими угодами 120 мм мінометів, з мінометів 82 калібру та танку вогонь вівся біля Пісків.

Біля Талаківки бойовики застосували 82 мм міномети, біля Авдіївки, Богданівки та Широкиного - гранатомети різних систем, а великокаліберні кулемети - в районі Верхньоторецького.

Зі стрілецької зброї окупанти обстрілювали позиції сил АТО поблизу шахти Бутівка, Кам’янки та тричі -  біля Мар’їнки.

На Луганському напрямку у неділю зберігалася тиша. 

Теми: АТОДонбасМінські угоди
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