В зоне АТО зафиксировали 19 обстрелов, погиб военный

В воскресенье в зоне проведения АТО зафиксированы 19 обстрелов со стороны боевиков на Донецком направлении, один украинский военный погиб.

Об этом говорится в отчете пресс-центра штаба АТО за 25 марта.

Позиции ВСУ боевики обстреливали возле Опытного и Лебединского из запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов, из минометов 82 калибра и танка огонь велся возле Песков.

Близ Талаковки боевики применили 82 мм минометы, возле Авдеевки, Богдановки и Широкино - гранатометы различных систем, а крупнокалиберные пулеметы - в районе Верхнеторецкого.

Из стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции сил АТО возле шахты Бутовка, Каменки и трижды - у Марьинки.

На луганском направлении в воскресенье сохранялась тишина.