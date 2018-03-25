В зоне АТО зафиксировали 19 обстрелов, погиб военный

3304 просмотра
Воскресенье, 25 марта 2018, 19:03

В воскресенье в зоне проведения АТО зафиксированы 19 обстрелов со стороны боевиков на Донецком направлении, один украинский военный погиб.

Об этом говорится в отчете пресс-центра штаба АТО за 25 марта.

Позиции ВСУ боевики обстреливали возле Опытного и Лебединского из запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов, из минометов 82 калибра и танка огонь велся возле Песков.

Близ Талаковки боевики применили 82 мм минометы, возле Авдеевки, Богдановки и Широкино - гранатометы различных систем, а крупнокалиберные пулеметы - в районе Верхнеторецкого. 

Из стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции сил АТО возле шахты Бутовка, Каменки и трижды - у Марьинки.

На луганском направлении в воскресенье сохранялась тишина.

Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: АТО Донбасс Минские соглашения
powered by lun.ua
По теме
Сутки в АТО Боевики резко увеличили количество обстрелов 25 марта 2018, 08:02
В зоне АТО от взрыва боеприпасов погиб военный, еще один ранен 24 марта 2018, 20:06
Боевики в субботу стреляли из гранатометов и пулеметов 24 марта 2018, 18:39
Все новости
Главные новости
ОСД больше не будет оценивать судей: заявляет, что его "технично вытеснили"
В зоне АТО зафиксировали 19 обстрелов, погиб военный
Правозащитники назвали СМИ Крыма, которые используют "язык вражды"
Ryanair может летать в 6 украинских городов
Все новости
исследование

8 признаков, которые предсказывают развод

мандри

Ryanair возвращается: названы первые рейсы из Киева и Львова