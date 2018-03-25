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В зоне АТО зафиксировали 19 обстрелов, погиб военный

Воскресенье, 25 марта 2018, 19:03

В воскресенье в зоне проведения АТО зафиксированы 19 обстрелов со стороны боевиков на Донецком направлении, один украинский военный погиб.

Об этом говорится в отчете пресс-центра штаба АТО за 25 марта.

Позиции ВСУ боевики обстреливали возле Опытного и Лебединского из запрещенных минскими соглашениями 120 мм минометов, из минометов 82 калибра и танка огонь велся возле Песков.

Близ Талаковки боевики применили 82 мм минометы, возле Авдеевки, Богдановки и Широкино - гранатометы различных систем, а крупнокалиберные пулеметы - в районе Верхнеторецкого. 

Из стрелкового оружия оккупанты обстреливали позиции сил АТО возле шахты Бутовка, Каменки и трижды - у Марьинки.

На луганском направлении в воскресенье сохранялась тишина.

Темы: АТОДонбассМинские соглашения
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