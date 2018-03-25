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Внаслідок пожежі у російському ТЦ загинули 37 людей

Неділя, 25 березня 2018, 23:16
Внаслідок пожежі у російському ТЦ загинули 37 людей
ТАСС

У російському м.Кемерово внаслідок пожежі у ТЦ "Зимняя вишня" загинули 37 людей.

Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на дані, озвучені оперативним штабом МНС в ефірі телеканалу "Росія 24".

"37 людей загинули за останніми даними оперативного штабу МНС", - повідомили в ефірі телеканалу.

Раніше джерело у службі швидкої допомоги підтвердило загибель 22 осіб.

Інше джерело в оперативному штабі на місці НП повідомило, що екстрені служби та правоохоронці міста намагаються встановити місцезнаходження майже 70 осіб.

За даними ТАСС з посиланням на оперативний штаб, кількість постраждалих під час пожежі збільшилася до 43 осіб, зниклих безвісти - до 69, 40 з яких - діти, повідомляє РІА Новости з посиланням на джерело в екстренних службах. 

Як відомо, пожежа у торговому центрі у м.Кемерово виникла 25 березня і її довго не могли загасити. З будівлі було врятовано 20 осіб, ще 100 евакуйовані.

Повідомлялося про 5 загиблих і 32 постраждалих, 30 з яких було госпіталізовано. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіянадзвичайна подіяжертви
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