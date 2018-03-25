В результате пожара в российском ТЦ погибли 37 человек

В российском г.Кемерово в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" погибли 37 человек.

Об этом сообщает "Интерфакс" со данные, озвученные оперативным штабом МЧС в эфире телеканала "Россия 24".

"37 человек погибли по последним данным оперативного штаба МЧС",- сообщили в эфире телеканала.

Ранее источник в службе скорой помощи подтвердил гибель 22 человек.

Другой источник в оперативном штабе на месте ЧС сообщил, что экстренные службы и правоохранители города пытаются установить местонахождение почти 70 человек.

По данным ТАСС со ссылкой на оперативный штаб, количество пострадавших при пожаре увеличилось до 43 человек, пропавших без вести - до 69, 40 из которых - дети, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

В Кемерово посетителям ТЦ "Зимняя вишня" из-за пожара приходилось выпрыгивать из окон pic.twitter.com/FVEwkzVoBn — Шы́мaновский (@Shymazziy) March 25, 2018

Как известно, пожар в торговом центре в Кемерово возник 25 марта и его долго не могли потушить. Из здания были спасены 20 человек, еще 100 эвакуированы.

Сообщалось о 5 погибших и 32 пострадавших, 30 из которых были госпитализированы.