Пожежу в ТЦ "Зимняя вишня" в російському місті Кемерово ліквідували, кількість загиблих зросла до 40.

Про це повідомляє "Интерфакс" з посиланням на МНС.

"Пожежу ліквідовано", - сказав співрозмовник агентства.

За словами заступника начальника Головного управління МНС РФ по Кемеровській області Євгена Дедюхіна, більше 500 чоловік ведуть роботи з ліквідації наслідків пожежі, йде проливання будівлі. Всього у гасінні пожежі було задіяно 104 одиниці техніки.

Повідомляється, що кількість загиблих зросла до 40 людей, шансів знайти живих практично немає.

"Виявлено тіла 40 осіб. У будівлі залишаються близько 29-30 чоловік. Імовірність вижити у них при такій пожежі вкрай мала", - заявило "Интерфаксу" джерело у Слідчому комітеті.

Причиною пожежі у ТЦ в Кемерово може бути несправна електропроводка.

"Фахівці вже почали вивчати можливі версії події. Найбільш ймовірними на початковому етапі вважають порушення при монтажі та обслуговуванні електромереж в будівлі торгового центру.

Вони могли не витримати підвищеного навантаження і, можливо, не мали високого ступеня захисту від перепадів напруги", - підкреслили у службах технічного нагляду регіону.

"Версія підпалу також буде розглянута, проте пріоритетною вона поки не є. Також буде вивчено стан протипожежної системи будівлі, включаючи сигналізацію, датчики диму, протипожежне обладнання та стан шляхів евакуації", - наголосили у відомстві.

Перед цим віце-губернатор Володимир Чернов заявив, що пожежа почалася в дитячій батутній кімнаті, куди хтось із дітей приніс запальничку.

"Попередня версія - що у когось з дітлахів була запальничка, попередня версія - у батутній кімнаті займання почалося з поролону в батутному басейні, який спалахнув, як порох", - сказав він.

Раніше повідомлялось про 37 загиблих та 69 зниклих безвісти, 40 з яких - діти.

Як відомо, пожежа у торговому центрі у м.Кемерово виникла 25 березня.