Пожар в российском ТЦ ликвидировали, 40 погибших

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово ликвидировали, число погибших возросло до 40.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС.

"Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

По словам заместителя начальника Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Евгения Дедюхина, более 500 человек ведут работы по ликвидации последствий пожара, идет проливка здания. Всего в тушении пожара было задействовано 104 единицы техники.

Сообщается, что количество погибших возросло до 40 человек, шансов найти живых практически нет.

"Обнаружены тела 40 человек. Еще в здании остаются порядка 29-30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала", - заявил "Интерфаксу" источник в Следственном комитете.

Причиной пожара в ТЦ в Кемерово может быть неисправная электропроводка.

"Специалисты уже приступили к изучению возможных версий произошедшего. Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра.

Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения", - сказал источник.

Будут рассмотрены и иные версии произошедшего.

"Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является. Также будет изучено состояние противопожарной системы здания, включая сигнализацию, датчики дыма, противопожарное оборудование и состояние путей эвакуации", - подчеркнули в службах технического надзора региона.

Кроме того, специалисты не сбрасывают со счетов и версию неосторожного обращения с огнем. Предстоит проверить слова очевидцев о несработавшей пожарной сигнализации.

Перед этим вице-губернатор Владимир Чернов заявил, что пожар начался в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.

"Предварительная версия - в этой батутной комнате воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул, как порох", - сказал он.

Ранее сообщалось о 37 погбиших и 69 пропавших без вести, 40 из которых - дети.

Как известно, пожар в торговом центре в Кемерово возник 25 марта.