Пожар в российском ТЦ ликвидировали, 40 погибших
Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово ликвидировали, число погибших возросло до 40.
Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МЧС.
"Пожар ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
По словам заместителя начальника Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Евгения Дедюхина, более 500 человек ведут работы по ликвидации последствий пожара, идет проливка здания. Всего в тушении пожара было задействовано 104 единицы техники.
Сообщается, что количество погибших возросло до 40 человек, шансов найти живых практически нет.
"Обнаружены тела 40 человек. Еще в здании остаются порядка 29-30 человек. Вероятность выжить у них при таком пожаре крайне мала", - заявил "Интерфаксу" источник в Следственном комитете.
Причиной пожара в ТЦ в Кемерово может быть неисправная электропроводка.
"Специалисты уже приступили к изучению возможных версий произошедшего. Наиболее вероятными на начальном этапе считают нарушения при монтаже и обслуживании электросетей в здании торгового центра.
Они могли не выдержать повышенной нагрузки и возможно не имели высокой степени защиты от перепадов напряжения", - сказал источник.
Будут рассмотрены и иные версии произошедшего.
"Версия поджога также будет рассмотрена, однако приоритетной она пока не является. Также будет изучено состояние противопожарной системы здания, включая сигнализацию, датчики дыма, противопожарное оборудование и состояние путей эвакуации", - подчеркнули в службах технического надзора региона.
Кроме того, специалисты не сбрасывают со счетов и версию неосторожного обращения с огнем. Предстоит проверить слова очевидцев о несработавшей пожарной сигнализации.
Перед этим вице-губернатор Владимир Чернов заявил, что пожар начался в детской батутной комнате, куда кто-то из детей принес зажигалку.
"Предварительная версия - в этой батутной комнате воспламенение началось с поролона в батутном бассейне, который вспыхнул, как порох", - сказал он.
Ранее сообщалось о 37 погбиших и 69 пропавших без вести, 40 из которых - дети.
Как известно, пожар в торговом центре в Кемерово возник 25 марта.