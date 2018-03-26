Пучдемон може попросити притулку в Німеччині - ЗМІ

Колишній глава уряду Каталонії Карлес Пучдемон, ймовірно, планує просити притулку в Німеччині.

Про це повідомляє DW з посиланням на газету Kieler Nachrichten (KN), яка отримала інформацію в судових колах.

"Якщо Пучдемон подасть прохання про отримання статусу біженця, його, як і інші такі заяви, буде розглядати Федеральне відомство у справах міграції та біженців (BAMF)", - заявив речник МВС землі Шлезвіг-Гольштейн, де був затриманий Пучдемон.

Співрозмовник KN підкреслив, що кримінальне переслідування - зокрема, за європейським ордером на арешт, як у випадку з екс-лідером Каталонії, - має пріоритет над клопотанням про надання притулку. Але остаточне рішення приймають генеральна прокуратура і BAMF.

Як повідомлялось, 25 березня німецька поліція затримала колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона після перетину ним кордону з Данією.

Пучдемона затримали невдовзі після полудня у федеральній землі Шлезвіг-Голштейн на підставі європейського ордеру на арешт, виданного Іспанією. Він подорожував з Данії автомобілем і прямував до Гамбурга, звідки мав намір вирушити до Бельгії.

Після цього на вулиці Барселони вийшли тисячі людей, протестуючи проти затримання Пучдемона.

Як відомо, Верховний суд Іспанії повідомив, що видав міжнародні ордери на арешт шести каталонських політиків-утікачів, в тому числі на арешт колишнього глави регіону Карлеса Пучдемона.

Іспанський суд домагався екстрадиції Пучдемона з Брюсселя в минулому році, але пізніше скасував ордер на тлі побоювань, що Бельгія може видати його Іспанії, але обмежити важкість злочинів, у яких його можна буде звинуватити.