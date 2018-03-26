Пучдемон может попросить убежища в Германии - СМИ

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Понедельник, 26 марта 2018, 01:41

Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, вероятно, планирует просить убежища в Германии.

Об этом сообщает DW со ссылкой на газету Kieler Nachrichten (KN), которая получила информацию в судебных кругах.

"Если Пучдемон подаст прошение о получении статуса беженца, его, как и другие такие заявления, будет рассматривать Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF)", - заявил представитель МВД земли Шлезвиг-Гольштейн, где был задержан Пучдемон.

Собеседник KN подчеркнул, что уголовное преследование - в частности, по европейскому ордеру на арест, как в случае с экс-лидером Каталонии, - имеет приоритет над ходатайством о предоставлении убежища. Но окончательное решение принимают генеральная прокуратура и BAMF.

Как сообщалось, немецкая полиция задержала бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона после пересечения им границы с Данией.

Пучдемона задержали вскоре после полудня в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на основании европейского ордера на арест, выданного Испанией. Он путешествовал из Дании автомобилем и направлялся в Гамбург, откуда намеревался отправиться в Бельгию.

После этого на улици Барселоны вышли тысячи людей, протестуя против задержания Пучдемона.

Как известно, Верховный суд Испании сообщил, что выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков-беглецов, в том числе на арест бывшего главы региона Карлеса Пучдемона.

Испанский суд добивался экстрадиции Пучдемона из Брюсселя в прошлом году, но позднее отменил ордер на фоне опасений, что Бельгия может выдать его Испании, но ограничить тяжесть преступлений, в которых его можно будет обвинить.

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Темы: Каталония Испания Германия
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