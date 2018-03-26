Пучдемон может попросить убежища в Германии - СМИ
Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, вероятно, планирует просить убежища в Германии.
Об этом сообщает DW со ссылкой на газету Kieler Nachrichten (KN), которая получила информацию в судебных кругах.
"Если Пучдемон подаст прошение о получении статуса беженца, его, как и другие такие заявления, будет рассматривать Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев (BAMF)", - заявил представитель МВД земли Шлезвиг-Гольштейн, где был задержан Пучдемон.
Собеседник KN подчеркнул, что уголовное преследование - в частности, по европейскому ордеру на арест, как в случае с экс-лидером Каталонии, - имеет приоритет над ходатайством о предоставлении убежища. Но окончательное решение принимают генеральная прокуратура и BAMF.
Как сообщалось, немецкая полиция задержала бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона после пересечения им границы с Данией.
Пучдемона задержали вскоре после полудня в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на основании европейского ордера на арест, выданного Испанией. Он путешествовал из Дании автомобилем и направлялся в Гамбург, откуда намеревался отправиться в Бельгию.
После этого на улици Барселоны вышли тысячи людей, протестуя против задержания Пучдемона.
Как известно, Верховный суд Испании сообщил, что выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков-беглецов, в том числе на арест бывшего главы региона Карлеса Пучдемона.
Испанский суд добивался экстрадиции Пучдемона из Брюсселя в прошлом году, но позднее отменил ордер на фоне опасений, что Бельгия может выдать его Испании, но ограничить тяжесть преступлений, в которых его можно будет обвинить.