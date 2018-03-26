Пожежа у Кемерово: серед загиблих - 9 дітей

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Понеділок, 26 березня 2018, 02:58

Унаслідок пожежі у ТЦ "Зимняя вишня" у російському місті Кемерово загинуло 9 дітей.

Про це заявив заступник начальника Головного управління МНС РФ по Кемеровській області Євген Дедюхін, передає "Интерфакс".

"За заявами родичів, зниклими безвісти вважаються 64 людини", - сказав Дедюхін.

"Загинули 37 людей, їх важко впізнати. Попередньо серед них дев'ять дітей", - додав він.

Раніше повідомлялось, що кількість загиблих зросла до 40 людей, шансів знайти живих практично немає. 

За словами заступника начальника Національного центру управління в кризових ситуаціях (НЦУКС) РФ Андрія Мамченкова, після пожежі у Кемерово невідома доля 41 дитини.

Водночас "Интерфакс" пише, що на третьому поверсі торгового центру пожежники продовжують боротися з вогнем. 

"На третьому поверсі фіксуються осередки полум'я, гасіння пожежі триває, вогонь поширюється", - повідомило джерело.

Пізніше Мамченков зазначив, що рятувальники "виходять на кінцеву стадію" ліквідації пожежі.

Раніше в МНС заявили, що пожежу у ТЦ "Зимняя вишня" ліквідували.

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Теми: Росія надзвичайна подія жертви
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