Пожар в Кемерово: среди погибших - 9 детей
В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово погибли 9 детей.
Об этом заявил заместитель начальника Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Евгений Дедюхин, передает "Интерфакс".
"По заявлениям родственников, пропавшими без вести числятся 64 человека", - сказал Дедюхин.
Погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно среди них девять детей", - добавил он.
Ранее сообщалось, что число погибших возросло до 40 человек, шансов найти живых практически нет.
По словам заместителя начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) РФ Андрея Мамченкова, после пожара в Кемерово неизвестна судьба 41 ребенка.
В то же время "Интерфакс" пишет, что на третьем этаже торгового центра пожарные продолжают бороться с огнем.
"На третьем этаже фиксируются очаги пламени, тушение пожара продолжается, огонь распространяется", - сообщил источник.
Позже Мамченков отметил, что спасатели "выходят на конечную стадию" ликвидации пожара.
Ранее в МЧС заявили, что пожар в ТЦ "Зимняя вишня" ликвидировали.