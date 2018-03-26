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Пожар в Кемерово: среди погибших - 9 детей

Понедельник, 26 марта 2018, 02:58
Пожар в Кемерово: среди погибших - 9 детей

В результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово погибли 9 детей.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления МЧС РФ по Кемеровской области Евгений Дедюхин, передает "Интерфакс".

"По заявлениям родственников, пропавшими без вести числятся 64 человека", - сказал Дедюхин.

Погибли 37 человек, их тяжело опознать. Предварительно среди них девять детей", - добавил он.

Ранее сообщалось, что число погибших возросло до 40 человек, шансов найти живых практически нет.

По словам заместителя начальника Национального центра управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) РФ Андрея Мамченкова, после пожара в Кемерово неизвестна судьба 41 ребенка.

В то же время "Интерфакс" пишет, что на третьем этаже торгового центра пожарные продолжают бороться с огнем.

"На третьем этаже фиксируются очаги пламени, тушение пожара продолжается, огонь распространяется", - сообщил источник.

Позже Мамченков отметил, что спасатели "выходят на конечную стадию" ликвидации пожара.

Ранее в МЧС заявили, что пожар в ТЦ "Зимняя вишня" ликвидировали.

Темы: Росcиячрезвычайное происшествиежертвы
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