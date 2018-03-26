Протести у Каталонії: у сутичках з поліцією постраждали 100 осіб

Під час масових протестів у Каталонії 25 березня постраждали 100 осіб.

Про це повідомляє медична служба Каталонії.

Зазначається, що поліцейські та протестувальники отримали поранення під час вуличних зіткнень.

Actualització dades 01h: el #SEM ha realitzat en total 100 atencions sanitàries per les mobilitzacions d’avui, principalment per contusions: 92 a Barcelona, totes de caràcter lleu (23 d’ells Mossos d’Esquadra) i 1 de menys greu i, per altra banda, 7 a Lleida i 1 a Tarragona lleus — SEM. Generalitat (@semgencat) March 25, 2018

Як повідомлялось, 25 березня німецька поліція затримала колишнього главу уряду Каталонії Карлеса Пучдемона після перетину ним кордону з Данією.

Пучдемона затримали невдовзі після полудня у федеральній землі Шлезвіг-Голштейн на підставі європейського ордеру на арешт, виданного Іспанією. Він подорожував з Данії автомобілем і прямував до Гамбурга, звідки мав намір вирушити до Бельгії.

Після цього на вулиці Барселони вийшли тисячі людей, протестуючи проти затримання Пучдемона.

Як відомо, Верховний суд Іспанії повідомив, що видав міжнародні ордери на арешт шести каталонських політиків-утікачів, в тому числі на арешт колишнього глави регіону Карлеса Пучдемона.