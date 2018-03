Протести у Каталонії: у сутичках з поліцією постраждали 100 осіб

Під час масових протестів у Каталонії 25 березня постраждали 100 осіб.

Про це повідомляє медична служба Каталонії.

Зазначається, що поліцейські та протестувальники отримали поранення під час вуличних зіткнень.

Actualització dades 01h: el #SEM ha realitzat en total 100 atencions sanitàries per les mobilitzacions d’avui, principalment per contusions: 92 a Barcelona, totes de caràcter lleu (23 d’ells Mossos d’Esquadra) i 1 de menys greu i, per altra banda, 7 a Lleida i 1 a Tarragona lleus