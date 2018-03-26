Протесты в Каталонии: в столкновениях с полицией пострадали 100 человек

Во время массовых протестов в Каталонии 25 марта пострадали 100 человек.

Об этом сообщает медицинская служба Каталонии.

Отмечается, что полицейские и протестующие получили ранения во время уличных столкновений.

Actualització dades 01h: el #SEM ha realitzat en total 100 atencions sanitàries per les mobilitzacions d’avui, principalment per contusions: 92 a Barcelona, totes de caràcter lleu (23 d’ells Mossos d’Esquadra) i 1 de menys greu i, per altra banda, 7 a Lleida i 1 a Tarragona lleus — SEM. Generalitat (@semgencat) March 25, 2018

Как сообщалось, немецкая полиция задержала бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона после пересечения им границы с Данией.

Пучдемона задержали вскоре после полудня в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на основании европейского ордера на арест, выданного Испанией. Он путешествовал из Дании автомобилем и направлялся в Гамбург, откуда намеревался отправиться в Бельгию.

После этого на улици Барселоны вышли тысячи людей, протестуя против задержания Пучдемона.

Как известно, Верховный суд Испании сообщил, что выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков-беглецов, в том числе на арест бывшего главы региона Карлеса Пучдемона.

Испанский суд добивался экстрадиции Пучдемона из Брюсселя в прошлом году, но позднее отменил ордер на фоне опасений, что Бельгия может выдать его Испании, но ограничить тяжесть преступлений, в которых его можно будет обвинить.