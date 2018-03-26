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Протесты в Каталонии: в столкновениях с полицией пострадали 100 человек

Понедельник, 26 марта 2018, 06:07

Во время массовых протестов в Каталонии 25 марта пострадали 100 человек.

Об этом сообщает медицинская служба Каталонии.

Отмечается, что полицейские и протестующие получили ранения во время уличных столкновений.

Как сообщалось, немецкая полиция задержала бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона после пересечения им границы с Данией.

Пучдемона задержали вскоре после полудня в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на основании европейского ордера на арест, выданного Испанией. Он путешествовал из Дании автомобилем и направлялся в Гамбург, откуда намеревался отправиться в Бельгию.

После этого на улици Барселоны вышли тысячи людей, протестуя против задержания Пучдемона.

Как известно, Верховный суд Испании сообщил, что выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков-беглецов, в том числе на арест бывшего главы региона Карлеса Пучдемона.

Испанский суд добивался экстрадиции Пучдемона из Брюсселя в прошлом году, но позднее отменил ордер на фоне опасений, что Бельгия может выдать его Испании, но ограничить тяжесть преступлений, в которых его можно будет обвинить.

Темы: Каталония Испания
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