Протесты в Каталонии: в столкновениях с полицией пострадали 100 человек

350 просмотров
Понедельник, 26 марта 2018, 06:07

Во время массовых протестов в Каталонии 25 марта пострадали 100 человек.

Об этом сообщает медицинская служба Каталонии.

Отмечается, что полицейские и протестующие получили ранения во время уличных столкновений.

Как сообщалось, немецкая полиция задержала бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона после пересечения им границы с Данией.

Пучдемона задержали вскоре после полудня в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на основании европейского ордера на арест, выданного Испанией. Он путешествовал из Дании автомобилем и направлялся в Гамбург, откуда намеревался отправиться в Бельгию.

После этого на улици Барселоны вышли тысячи людей, протестуя против задержания Пучдемона.

Как известно, Верховный суд Испании сообщил, что выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков-беглецов, в том числе на арест бывшего главы региона Карлеса Пучдемона.

Испанский суд добивался экстрадиции Пучдемона из Брюсселя в прошлом году, но позднее отменил ордер на фоне опасений, что Бельгия может выдать его Испании, но ограничить тяжесть преступлений, в которых его можно будет обвинить.

Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: Каталония Испания
powered by lun.ua
По теме
Пучдемон может попросить убежища в Германии - СМИ 26 марта 2018, 01:41
Пучдемон избежал ареста в Финляндии и вернулся в Бельгию 25 марта 2018, 06:52
В Испании взяли под стражу 5 каталонских политиков, обвиняемых в мятеже 23 марта 2018, 22:00
Все новости
Главные новости
Сутки в АТО: 44 обстрелы, погиб военный
Путин готов на уступки в вопросе Донбасса - СМИ
Пожар в Кемерово: среди погибших - 9 детей
Пожар в российском ТЦ ликвидировали, 40 погибших
Все новости
социум

Честь разнообразию: Как это – быть парой с инвалидностью

рейтинги

ТОП-15 лучших аэропортов мира