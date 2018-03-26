Пожежа у Кемерово: кількість загиблих зросла до 48 людей

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Понеділок, 26 березня 2018, 07:39

Кількість загиблих унаслідок пожежі у ТЦ "Зимняя вишня" у російському місті Кемерово збільшилась до 48 осіб.

Про це повідомив представник оперативного штабу МНС, передає "РИА Новости".

Як пише "Meduza", у будівлі ТЦ завалилися два з трьох кінозалів - вони провалилися з четвертого на третій поверх. Роботи з розбору завалів тривають.

Глава МНС РФ Володимир Пучков підкреслив, що в будівлі досі залишаються "окремі термоточки". Про повну ліквідацію пожежі не повідомляється.

За інформацією Слідчого комітету, у справі про пожежу затримали і допитали 4 людей.

Раніше в МНС Росії заявляли про 37 загиблих та 64 зниклих безвісти (9 дітей загинули, доля 41 - невідома).

Причиною пожежі може бути несправна електропроводка. 

Як відомо, пожежа у торговому центрі у м.Кемерово виникла 25 березня.

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Теми: Росія надзвичайна подія жертви
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