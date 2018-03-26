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Пожар в Кемерово: число погибших возросло до 48 человек

Понедельник, 26 марта 2018, 07:39

Число погибших в результате пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в российском городе Кемерово увеличилось до 48 человек.

Об этом сообщил представитель оперативного штаба МЧС, передает "РИА Новости".

Как пишет "Meduza", в здании ТЦ завалились два из трех кинозалов - они провалились с четвертого на третий этаж. Работы по разбору завалов продолжаются.

Глава МЧС РФ Владимир Пучков подчеркнул, что в здании до сих пор остаются "отдельные термоточки". О полной ликвидации пожара не сообщается.

По информации Следственного комитета, по делу о пожаре задержали и допросили 4 человек.

Ранее в МЧС России заявляли о 37 погибших и 64 пропавших без вести (9 детей погибли, судьба 41 - неизвестна).

Причиной пожара может быть неисправная электропроводка.

Как известно, пожар в торговом центре в Кемерово возник 25 марта.

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Темы: Росcиячрезвычайное происшествиежертвы
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