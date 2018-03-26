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Порноактриса заявила об угрозах и требовании оставить Трампа в покое

Понедельник, 26 марта 2018, 08:48

Порноактриса Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Stormy Daniels, заявляет, что в ее адрес поступали угрозы после того, как она решила рассказать журналистам о своих сексуальных отношениях с Дональдом Трампом.

25 марта во время популярной американской новостной программы "60 минут" на телеканале CBS Клиффорд рассказала, что получила угрозы в 2011 году, после того, как за 15 тысяч долларов продала историю о своих связях с Трампом медийной группе Bauer Publishing, передает DW.

По словам женщины, тогда в Лас-Вегасе на автопарковке, где она находилась вместе с малолетней дочерью, к ней подошел неизвестный мужчина и сказал: "Оставь Трампа в покое. Забудь об этой истории".

"После этого он наклонился, посмотрел на мою дочь и сказал: "Какая хорошенькая малышка. Было бы жаль, если бы что-то случилось с ее мамой", – рассказала Клиффорд о том инциденте.

Ранее порноактриса заявляла, что ее сексуальные отношения с Трампом начались в 2006 году во время турнира по гольфу на озере Тахо, то есть через год после бракосочетания Дональда Трампа с Меланией. Клиффорд утверждает, что ее отношения с Трампом продолжались также в 2007 году.

В начале марта 2018 года она заявила, что подает в суд на Трампа, поскольку хочет аннулировать соглашение о неразглашении информации о сексуальных отношениях с ним.

В феврале адвокат Трампа Майкл Коэн подтвердил, что он лично и из собственных средств заплатил актрисе 130 тысяч долларов в октябре 2016 года, накануне президентских выборов в США.

Адвокат Трампа отрицал слухи о том, что его шеф имел связь с Клиффорд.

Темы: ТрампСШАскандал
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