Москаль розповів про загрози сепаратизму на Закарпатті

Об’єднання територіальних громад на Закарпатті може стати підґрунтям для сепаратизму.

Таке припущення в інтерв'ю "Українській правді" зробив голова Закарпатської обласної державної адміністраціє Геннадій Москаль.

"Хтось, наприклад, румуни об’єднаються в єдину тергромаду, а потім оголосять собі національну автономію. За ними скажуть словаки: "А ми чим гірше?" А потім скажуть угорці або роми, що хочуть "Автономну Народну Республіку" на Закарпатті", - заявив він.

Москаль зазначив, що закон "Про об’єднання громад" фактично легітимізує автономію.

"Ми подивилися на ті українські села, що затесалися між угорськими. Куди вони підуть? Вгадайте з першого разу. Вони підуть в угорське об’єднання громад. Тому що коли Будапешт надає допомогу, він не розділяє людей на угорців, на українців, на інші національності. Вони завжди роблять так, щоб це визивало повагу", - каже губернатор.

Крім того, вважає Москаль, об'єднання територіальних громад негативно відіб'ється на областях з маленьким доходами і без виробничих потужностей.

"ОТГ – це для заможних областей, які мають великі доходи, фабрики, заводи. Закарпаття на 76% живе за рахунок дотацій, субвенцій, субсидій. І тільки 24% заробляє на себе. А є такі райони, які Хустський, де ця цифра складає до 10%", - зазначає голова області.

Також, вважає він, такими громадами можуть скористатися кандидати в депутати, щоб отримати "довічний адмінресурс".

"Кандидати в депутати, які не мають можливості пройти на вибори, потихеньку об’єднують, створюють виборчий округ. Там с кумами, синами та іншими родичами вони довічно отримають фактично адмінресурс: вчителів, медиків, завклубів, бібліотекарів", - розповідає губернатор.

"Взагалі, якщо ми створюємо якісь перспективні плани створення об’єднання тергромад, це суперечить самому принципу добровільності створення ОТГ. Ми заганяємо людей, як колись в СРСР, в колгоспи", - додає він.

Як відомо, станом на початок березня в Україні сформовано 698 об’єднаних територіальних громад в рамках реформи під назвою "Децентралізація". І цей процес триває.

Усе інтерв'ю читайте тут: "Москаль: На Закарпатті ФСБ як радіація. Ми їх не бачимо, а вони тут"