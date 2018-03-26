Москаль: На Закарпатті ФСБ як радіація. Ми їх не бачимо, а вони тут

За пацифістську позицію, зайняту в баталіях між Києвом і Будапештом, він заробив імідж "сепаратиста". За лайку на адресу Уляни Супрун його зненавидів політичний бомонд.

Після повернення з Луганщини, роз'їденої "російською весною" та симпатіями до РФ, він управляє регіоном, де, як мінімум, у кожного десятого жителя є паспорт ЄС.

В інтерв'ю "Українській правді" губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль розповів про "угорську весну" на Закарпатті, підривну роботу спецслужб РФ, військову базу в Береговому, місію ОБСЄ, про ставлення до Надії Савченко і улюблене лайливе слово українською.

Губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль всі Фото: Ельдар сарахман

Пиво, водка, віскі. ОБСЄ

– Повідомлення МЗС Угорщини про місію ОБСЄ на Закарпатті наробили багато галасу. Павло Клімкін заявив, що Будапешт "переступив червону лінію". Чи потрібні, на вашу думку, спостерігачі ОБСЄ на заході України?

– Як зайцю стоп-сигнал! ОБСЄ знаю по Донбасу. Крім конфліктних ситуацій нічого з ними не було. До роботи – лодирі. Тільки сидять в ресторанах – пиво, водка, віскі. Нахрін вони нам тут потрібні? Я буду категорично проти.

Це організація, яка себе бездарно показала на Донбасі. Де їхні досягнення? Вони когось визволили з полону, щось зробили? ОБСЄ буде тільки обузою на Закарпатті.

– Гаразд, ОБСЄ викреслюємо. Чи потрібна інша міжнародна структура, яка б моніторила ситуацію, як того вимагають угорці?

– Тут є КМКС ("Товариство угорців Закарпаття" – УП) та "Демократична спілка угорців". Цього достатньо (для моніторингу – УП). Вони мають прямий зв’язок з Будапештом, є постійні візити. Ми нічого не скриваємо. Кажемо: "Так, є проблеми, але у Будапешта та Києва, а не у Закарпаття з Угорщиною".

Ми до всіх нацменшин відносимося з однаковою повагою. Вони всі – громадяни України. Ми хочемо, щоб вони нікуди не їхали.

У Будапешта аналогічне бажання. Він їм допомагає тут, щоб вони не їхали з Закарпаття. Якщо десятки тисяч в один день переїдуть, це буде економічний, гуманітарний, соціальний колапс для маленької Угорщини.

– Така політика сусідів виглядає доволі єзуїтською.

– У Будапешта дуже ревностне відношення до своєї "національної меншини" за кордоном. Це – їхній пріоритет. У нас компактно проживає 150 тисяч угорців. Ще 1 мільйон 200 тисяч – в Румунії, 500 тисяч – в Словаччині. Якщо порахувати їх всіх, в світі буде мало не більше 15 мільйонів.

Але в мене інше питання: хто забороняє Києву піклуватися про своїх? Хоча б забрати українців з непризнаних республік, де низький рівень життя: Придністров’я, Абхазії, Осетії, Карабаху. Тим більше, що у нас кожний рік списуються з мапи України десятки й десятки сіл. В Росії існує програма переселення "соотєчєствєнніков", а у нас такої, нажаль, немає.

– Так, але ж Україна не лізе зі своїм статутом до сусідів!

– Спитайте у творців українських законів. Візьмемо, наприклад, закон "Про нацменшини". В шостій статті чітко сказано: держава гарантує створення національно-культурних автономій. Так що ви хочете від Угорщини та їх посадових осіб, якщо такі закони прийняли в Україні?

Коли ми показуємо це в Києві, вони кажуть: "Що це за дебіл написав?!". Так, вибачте, підписано президентом України 25 червня 92-го року. Скоріше за все, це був пан Кравчук.

"Як ви переплутали стюардесу с льотчицею?"

– Скільки, за вашими даними, угорських паспортів на руках у жителів регіону?

– Знаєте, це в Закарпатті вже ніхто не скриває (Ярослав Галас, помічник Москаля, підказує: приблизно 100 тисяч – УП). Для простих громадян ніякої відповідальності немає. Подвійне громадянство не загрожує нацбезпеці в регіоні.

Конституція говорить, що в Україні існує єдине громадянство. А що далі? Ця норма має бути розвинена в закон. Але в законі "Про громадянство" нічого такого немає. Вона чітко прописана тільки в законі "Про держслужбу".

– 8 квітня відбудуться вибори в парламент Угорщині, в тому числі й на території Закарпаття. Що зробите, якщо побачите своїх підлеглих біля урн з бюлетенями?

– Це неможливо. Я зібрав апарат, всіх глав адміністрацій, сказав: "Хто має подвійне громадянство, щоб потім не було криків, судів, вам неділя для звільнення за угодою сторін". Дев’яносто, як не сто відсотків, мене послухали. Один не послухав – я його звільнив. Після того все стало тихо, спокійно.

– Чи очікуєте провокації 8 квітня та як до них готуєтесь?

– Зробимо так, як це було під час святкування "Дня Карпатської України". Очікувались масштабні провокації, але ми заблокували всі чотири перевали. Спочатку була інформація, що то можуть бути "праві сили", але вони самі зрозуміли, що радикальні настрої не сприймаються місцевими.

Я попросив, щоб начальник поліції та все керівництво особисто керували операцією. Ми затримали 32 людини з балаклавами, холодною зброєю, бітами, газом, "травматами". У одного навіть був карабін мисливський.

І у всіх було по 1 500 гривень. Це були люди з Херсонської, Миколаївської, Одеської областей, з Києва, яких найняли через спецслужби РФ.

– Була така версія, що зброя, яку вивозив з окупованої частини Донбасу Володимир Рубан, призначалася в тому числі для Закарпаття. Вам щось відомо про це?

– Це цілком можливо. Втрутитися в ситуацію в регіоні намагається ФСБ, а саме 5-е Управління, яке займається розвідувальною діяльністю і проведенням спецоперацій на території країн бувшого СРСР.

Їх цікавить, в першу чергу, Україна, Грузія і Молдова. Поступила команда розхитати ситуацію на кордоні з ЄС. Закарпаття дуже їх цікавить. Вони можуть сидіти в любому готелі на кордоні з Україною в Чехії, Румунії, Польщі. Вони можуть сидіти тут, в якийсь здравниці.

Це як радіація. Ми їх не бачимо, але вони тут є.

– Цьому можна протидіяти?

– Я знаю, що 70% їх кадрових співробітників (управління, про яке говорить Москаль, – УП) складають етнічні українці, яких повибирали з різних регіонів. Можу сказати, що вони працюють дуже, дуже професійно. Але зараз терплять провал за провалом на Закарпатті.

Перше: знайшли польську "Фалангу", яку вони притягнули для підпалу (офісу "Товариства угорської культури" – УП). Друге: трьох "атовців", з Кропивницького та Черкас.

– Давайте повернемося до історії з Рубаном. Що ви думаєте про роль в ній Надії Савченко та звинувачення в підготовці терактів?

– Люди добрі, вона фактично дезертирувала, менше двох літрів водки не випивала в день! З її вини загинули 15 людей. П’яна впала з бронетранспортера, її забрали бойовики російські... До вас, журналістів, питання: як ви переплутали стюардесу с льотчицею?

Згадайте, як розкручували судовий процес? Ви бачили, щоб по Сущенку щось показували на російському телебаченні? Чому набрали її захищати Фейгіна та всю цю групу "ефесбешників", адвокатів під прикриттям?

Вона прийшла вже повністю або завербована або зазомбована. Її Росія випустила спеціально, як диверсанта.

Чому її так довго не відпускали? Поки не довели її до кондиції, коли вона вже зазомбована, не виключено, що завербована. Я не можу це доказати, ніхто не може. Але всі її дії доказують, що людина прийшла внести деструктив в і так деструктивно працюючий парламент.

– І реально підірвати Верховну Раду, як стверджують в прокуратурі?

– Коли я перший раз слухав Луценка, дуже іронічно, критично до того відносився. Так, в парламенті велика люстра. Я сам колись казав: щоб покінчити з цим парламентом, не треба його достроково розпускати. Достатньо обрізати кінці цієї люстри і парламенту не буде. Вона накриє всіх, крім папараці.

Можливо, такий сценарій був лише в голові Савченко. Вона просто це розказувала, а її записували – така особа обов’язково мусила бути в полі зору контррозвідки.

Але Савченко могла й наробити дурниць! Вона сама на камери сказала, що не бачить іншого шляху, крім військового перевороту. Те, що людина хвора на голову, – це питання не до мене. Я про це говорив ще до виборів.

– Чим закінчилась історія з масштабною спецоперацією на Закарапатті з виявлення "приватного кордону" та затриманням його власника Атіли Горвата?

– Були тільки шум, гам, тарарам. Мафіозі Атілу можна спокійно зустріти в нього дома. Куди ділись ті мільйони доларів, євро, зброя? Якщо він носив через кордон, то ми офіційно спитали угорську сторону, чи затримували вони хоча б раз когось на тій ділянці кордону? Нікого не затримували.

Міфи про нашого "Аль Капоне-Атілу" та "приватні кордони" так і лишаються в світлій пам’яті жителів України.

Я першим питав, що то за спецоперація? Вертольоти кружляють, якісь бронетранспортери, куча людей... Тільки б нашуміти! Тепер що знають про Закарпаття? Мафіозі Атіла та "угорські сепаратисти".

"Піхота в Береговому – це популізм"

– Ваше лайливе висловлювання на адресу Уляни Супрун обурило багатьох в Україні. Що це було?

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Папа замість Бандери. Як поляки України виживають між двома вітчизнами – У нас почав різко поширюватися кір. Тут багато протестантів, які рахують, що щеплення робити не потрібно, і все це – від сатани. Ліків не було.

Угорщина безкоштовно дала всі свої запаси – бельгійську вакцину, сертифіковану в ЄС. А в Києві сказали, що вакцину завезли нелегально.

Як воно могло бути завезене контрабандою на 300 тис. євро?

Вони везли дипломатичною машиною, їм виписали направлення на внутрішню митницю. Все, що потрібно, заплатили.

І ми, як держструктура, не є отримувачем тієї партії. Їм був Червоний Хрест. Вони розвозили вакцину по лікарнях.

– Шкодуєте, що дозволили собі такі слова на адресу жінки?

– Це така некомпетентність! На тлі мовних конфліктів ще звинуватити Угорщину в контрабанді, нерозмитнені, неякісних вакцинах! Скажіть, яка мала бути моя реакція?

Ні, я не шкодую, що таке сказав. Мені багато людей, починаючи з прем'єр-міністра, говорили вибачитись. За що? За те, що вони нічого не зробили, а Угорщина подала нам руку допомоги?

– Разом з допомогою Будапешт продовжує висловлювати затяту стурбованість з приводу будь-чого, що відбувається в регіоні. Нещодавно міністр Сійярто висловив невдоволення щодо планів Міноборони відновити частину в Береговому. Чи потрібна, на вашу думку, ця військова база?

– Скільки Міноборони дає на те, щоб розмістити батальйон 128-ої гірсько-піхотної бригади? Це колишнє військове містечко передали міській раді. Там треба стільки грошей, щоб тільки все знести! Все розбито, розкрадено, рознесено.

Хлопці, курочка ще в гнізді, а ви вже почали ділити яйця. Що ви підняли крик? Не треба робити з цього трагедії. Якщо мерія дасть добро, то треба розуміти, що це буде довгобуд. Ще один "Широкий лан", тільки у Закарпатті.

Думаю, Міноборони трошки не оцінило свої фінансові можливості. Прочитавши бюджет міністерства, я не бачу фінансового підґрунтя. Це популістські заяви. А Угорщина в них дуже повірила, не знаючи реальної ситуації.

"Думаю, Міноборони трошки не оцінило свої фінансові можливості. Прочитавши бюджет міністерства, я не бачу фінансового підґрунтя".

Тергромади яка підгрунтя для сепаратизму

– Про вас говорять, як про одного з затятих критиків об’єднань територіальних громад. Що з ними не так?

– ОТГ – це для заможних областей, які мають великі доходи, фабрики, заводи. Закарпаття на 76% живе за рахунок дотацій, субвенцій, субсидій. І тільки 24% заробляє на себе. А є такі райони, які Хустський, де ця цифра складає до 10%.

У ОТГ є декілька "мін". Наприклад, кандидати в депутати, які не мають можливості пройти на вибори, потихеньку об’єднують, створюють виборчий округ. Там с кумов’ями, синами та іншими родичами вони пожиттєво отримають фактично адмінресурс: вчителів, медиків, завклубів, бібліотекарів.

Ми не хочемо зробити анклави кандидатів у депутати.

Взагалі, якщо ми створюємо якісь перспективні плани створення об’єднання тергромад, це суперечить самому принципу добровільності створення ОТГ. Ми заганяємо людей, як колись в СРСР, в колгоспи.

– Чи може об’єднання територіальних громад стати підґрунтям для сепаратизму?

– Ми цього не виключаємо. Хтось, наприклад, румуни об’єднаються в єдину тергромаду, а потім об’являть собі національну автономію. За ними скажуть словаки: "А ми чим гірше?". А потім скажуть угорці або роми скажуть, що хочуть "Автономну Народну Республіку" в Закарпатті.

Закон "Про об’єднання громад" фактично легітимізує автономію. Ми подивилися на ті українські села, що затесалися між угорськими. Куди вони підуть? Вгадайте з першого разу.

Вони підуть в угорське об’єднання громад. Тому що коли Будапешт надає допомогу, він не розділяє людей на угорців, на українців, на інші національності. Вони завжди роблять так, щоб це визивало повагу.

– Чому ви так завзято виступили проти закону "Про освіту", фактично встали на бік тих, хто атакує Україну з цього приводу?

– Тому що у 1991 році я бачив на власні очі збройний конфлікт в Придністров'ї. Там все почалося з мовного питання.

Я розмовляв з викладачами, які всі предмети викладають угорською. Вони говорять, що не зможуть викладати алгебру, геометрію, фізику, хімію українською. Вони говорять, що краще поїдуть в Угорщину, бо там не вистачає вчителів, які поїхали в інші країни ЄС.

Угорці не проти того, що мають знати українську мову в Україні. Але мають бути особливі підходи до того. Угорці дуже бояться асиміляції.

Не можна вчити всіх за однією методикою. Ми хочемо в ЄС. Але, якщо ви хочете туди прийти з однією українською мовою – це неправильно. Ура-патріоти кажуть: "Тільки українська!". Ви хочете жити в якомусь інкубаторі?

"У 1991 році я бачив на власні очі збройний конфлікт в Придністров'ї. Там все почалося з мовного питання".

"Київ не чує Закарпаття"

– Водій, який віз нас з Мукачева в Ужгород, молода людина, сказав: "Поверніть мені Януковича та долар по "вісім". Чи є у вас, у представника влади, людини президента Порошенка, контраргументи?

– Це небезпечна, нездорова тенденція. Я чув це неоднократно і не тільки на Закарпатті. Це в тренді сьогодні. Почитайте коментарі в Інтернеті – там будуть і такі. Але закрити рот суспільству неможливо.

– Як показує практика, ви доволі часто вживаєте міцні слова. Яке середи таких в українській мові любите більше?

– Я з села. На Закарпатті, наприклад, кажуть – "Йди до гузиці". Ж*па – це взято з російського діалекту. Це не українська мова.

До мене багато приходить простих людей, цілі делегації, іноді вони мене так сильно доводять, але я себе стримую. По відношенню до простих людей ніхто від мене не чув матюкливого слова. По відношенню до Києва – так.

– Що такого зробив вам Київ?

– Донбас говорив, що Київ його не чує. Я можу сказати, що Київ не чує Закарпаття. Регіон має свої специфічні особливості. У нас 54% території – це ліси. У нас найбільше річок, постійні потопи. Постійне витрачання коштів на зруйновані дамби.

Всі кажуть про дороги. У нас 500 мостів, з яких 194 в аварійному стані. І ніякої програми немає. Дають гроші тільки на дороги. Попробуй витратити на міст, закриють за нецільове використання коштів.

– Ви немало часу відпрацювали на Донбасі. Чи помічаєте схожі риси між східними регіонами та західним, Закарпаттям?

– Ніяких паралелей між Донбасом і Закарпаттям не можна проводити. При чому тут Донбас?! Там я бачив три групи людей. Перша – палки прихильники України. Друга – прихильники "Новоросії", так званих "ЛНР" і "ДНР". І третя публіка, яка не підлягає взагалі ніякому перевихованню, – прихильники Путіна, "спасітєля, господа нашого, собіратєля городов руських, защітніка от "Правого сектору". Зазомбовані люди.

– "Угорська весна" на Закарпатті можлива?

– На Закарпатті – інтелігентні, дуже м'які люди. Ніякої від них агресії. Знаєте, у нас тут термальні води… Але пишуть якісь там дурниці. Вона, мовляв, відпочивала у Берегово, хотіла кави, аж помирала, та не могла горнятко заказати, бо ніхто не знає українську. Та говори на якій хочеш мові, хоч на ірландській! "Кава", мені здається, однаково зрозуміло по всьому світі звучить.

Господи боже…Не буде тут ніякої "весни"!

Шо – Угорщина нападе на Закарпаття? Як член НАТО та Євросоюза? Та про шо ви говорите?!

– А третя сила? Ви казали, що в Кремлі завжди готові розхитати ситуацію на західному кордоні України.

– Не треба давати повод. Нам вдруг захотілося всіх угорців Закарпаття українізувати! Що з ними робити – виселити з Закарпаття? Може, почати організовувати курси з вивчення української мови для тих, кому по 80-90 років?

Ми дуже любимо зі своїми сусідами сваритися. В’ятрович натворив багато. Він шкодить українсько-польським відносинам. Якби він менше лялякав, то не було б "антибандерівського закону" в Польщі.

Якщо у людини є фобія до якоїсь нації, її не можна ставити на керівну посаду.

Зарплата, як у полісмена

– Куди та з ким ви підете на наступних виборах?

– Дайте дожити до чергових виборів.

– А якщо дострокові?

– Я маю контракт з президентом України. За законом мене призначили на період його повноважень. Коли буде обраний новий, я напишу заяву про складення повноважень.

Якщо був вже заключний такий усний контракт між мною і Порошенко, то я не можу втекти, чим ближче до виборів. З морально-етичної точки зору це буде неправильно. Вже треба, як кажуть, добути, а там, як бог дасть, так і буде. Якщо виграє Петро Олексійович, порахує, що я тут ще потрібен чи в іншому місці, він запросить. Якщо такого бачення не буде, я не ображусь.

– А з якої причини особисто ви б подали у відставку?

– Якщо б когось з моїх замів чи глав адміністрацій піймали на хабарі.

Порядна людина зобов'язана це зробити. Як, наприклад, подав у відставку міністр МВС Словаччини після вбивства журналіста. Після гибелі Шеремета чомусь ніхто не пішов у відставку і не збирається.

Я всім главам адміністрацій сказав, що вони залежать від мене, а я залежу від них. Знаєте, мене на Закарпатті не було 13 років. Багато що змінилось. Люди помінялися, економічна ситуація, фінансова...

Коли я тут робив в 2001-2002 роках, ми не знали, куди діти гроші. У нас було рахунків штук 12 та штук 15 в іноземній валюті. А сьогодні ми тільки в одному казначействі маємо тільки те, що дають на зарплату. І то, сьогодні нам дали таку зарплату, шо…

– Яку?

– Я бачив по телевізору, як один поліцейський жалувався, що отримає 8 тисяч. Так я також отримаю 8 тисяч. Мені встановили оклад 11 тисяч. З них маю сплатити ПДВ, військовий, пенсійний, соціальний збір. 4 тисячі я получаю авансу, 4 тисячі – зарплати, і ні в чому собі маю не відмовляти.

– Навіщо воно вам треба?

– От і дочка та внуки питають. Мене спасає пенсія, оскільки я пішов в 2005 році на держслужбу з посади заступника міністра. Я отримав дуже велику пенсію – 17 тисяч. Можу з нею прожити та на ті 8 тисяч хрін, вибачте, положити.

Слава богу, що дожив до того, що сім'ї не допомагаю. Вони самодостатні, здатні ще мені допомогти. В мене діти дуже добре заробляють.

Євген Руденко, фото та відео – Ельдар Сарахман, УП