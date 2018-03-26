Москаль рассказал об угрозах сепаратизма на Закарпатье

Объединение территориальных общин на Закарпатье может стать основой для сепаратизма.

Такое предположение в интервью "Украинской правде" сделал председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

"Кто-то, например, румыны объединятся в единую теробщину, а потом объявят себе национальную автономию. За ними скажут словаки:"А мы чем хуже?" А потом скажут венгры или ромы, что хотят "Автономную Народную Республику" на Закарпатье", - заявил он.

Москаль отметил, что закон "Об объединении общин" фактически легитимизирует автономию.

"Мы посмотрели на те украинские села, которые затесались между венгерскими. Куда они пойдут? Угадайте с первого раза. Они пойдут в венгерское объединение общин. Потому что когда Будапешт оказывает помощь, он не разделяет людей на венгров, на украинцев, на другие национальности. Они всегда делают так, чтобы это вызывало уважение", - говорит губернатор.

Кроме того, считает Москаль, объединение территориальных общин негативно отразится на областях с маленьким доходами и без производственных мощностей.

"ОТО - это для богатых областей, которые имеют большие доходы, фабрики, заводы. Закарпатье на 76% живет за счет дотаций, субвенций, субсидий. И только 24% зарабатывает на себя. А есть такие районы, как Хустский, где эта цифра составляет до 10%", - отмечает глава области.

Также, считает он, такими общинами могут воспользоваться кандидаты в депутаты, чтобы получить "пожизненный админресурс".

"Кандидаты в депутаты, которые не имеют возможности пройти на выборы, потихоньку объединяют, создают избирательный округ. Там с кумовьями, сыновьями и другими родственниками они пожизненно получат фактически админресурс: учителей, медиков, завклубов, библиотекарей", - рассказывает губернатор.

"Вообще, если мы создаем какие-то перспективные планы создания объединения теробщин, это противоречит самому принципу добровольности создания ОТО. Мы загоняем людей, как когда-то в СССР, в колхозы", - добавляет он.

Как известно, по состоянию на начало марта в Украине сформированы 698 объединенных территориальных общин в рамках реформы под названием "Децентрализация". И этот процесс продолжается.

Все интервью читайте здесь: "Москаль: На Закарпатье ФСБ как радиация. Мы их не видим, а они здесь"