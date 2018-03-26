Колишній бойовик, що вбив сокирою поліцейського, отримав довічне

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Понеділок, 26 березня 2018, 14:29

Суд визнав винним і засудив до довічного ув'язнення колишнього бойовика ОРДЛО, який серед іншого вбив сокирою поліцейського.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

Там розповіли, що у травні 2014 року мешканець Маріуполя, коли місто було окуповано бойовиками, добровільно вступив до лав терористів. Однак коли бойовики платити перестали, він полишив незаконне формування.

З листопада 2014 року по квітень 2015 року чоловік навідувався до своєї колишньої дружини додому, де вимагав гроші, погрожуючі насильством. Не отримуючи бажаного, він забирав речі.

Обурена жінка звернулася до поліції. Коли дільничний інспектор прийшов до чоловіка додому, той, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не менше 10 разів ударів правоохоронця сокирою по голові. Коли той помер, зловмисник забрав з його кишені гроші, мобільний телефон та вкрав його автомобіль.

У судовому засіданні чоловік визнав свою провину лише частково, однак прокурор надав достатньо доказів, щоб засудити злочинця до довічного позбавлення волі.

Наразі вирок суду не набув законної сили, оскільки у захисту є 30 днів на його оскарження.

Українська правда
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Теми: надзвичайна подія Донецька область ОРДЛО суд в'язниця
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