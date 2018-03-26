Бывший боевик, убивший топором полицейского, получил пожизненное

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Понедельник, 26 марта 2018, 14:29

Суд признал виновным и приговорил к пожизненному заключению бывшего боевика ОРДЛО, который среди прочего убил топором полицейского.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Там рассказали, что в мае 2014 года житель Мариуполя, когда город был оккупирован боевиками, добровольно вступил в ряды террористов. Однако когда боевики платить перестали, он покинул незаконное формирование.

С ноября 2014 по апрель 2015 года мужчина наведывался к своей бывшей жене домой, где требовал деньги, угрожая насилием. Не получая желаемого, он забирал вещи.

Возмущенная женщина обратилась в полицию. Когда участковый инспектор пришел к мужчине домой, тот, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не менее 10 раз ударов полицейского топором по голове. Когда тот умер, злоумышленник забрал из его кармана деньги, мобильный телефон и украл его автомобиль.

На судебном заседании мужчина признал свою вину лишь частично, однако прокурор предоставил достаточно доказательств, чтобы приговорить преступника к пожизненному заключению.

Пока приговор суда не вступил в законную силу, поскольку у защиты есть 30 дней на его обжалование.

Украинская правда
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Темы: чрезвычайное происшествие Донецкая область ОРДЛО суд тюрьма
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