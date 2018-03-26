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Україна видворяє 13 російських дипломатів

Понеділок, 26 березня 2018, 16:08
Україна видворяє 13 російських дипломатів

Україна видворяє 13 російських дипломатів у відповідь на отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля.

Про це у Facebook повідомив президент Петро Порошенко.

"Україна у дусі солідарності з нашими британськими партнерами та трансатлантичними союзниками, та в координації з країнами ЄС, ухвалила рішення про видворення з української території 13 російських дипломатів із тих небагатьох, що залишилися", – зазначив президент.

Порошенко наголосив, що "Росія вкотре підтвердила своє зневажливе ставлення не лише до суверенітету незалежних держав, а й до цінності людського життя".

"Наступний крок – збільшення ціни для Москви за вчинені міжнародні злочини, включно через посилення персональних, фінансових та економічних санкцій", – додав глава держави.

Він підкреслив, що "спільна відповідь Кремлю і надалі має бути рішучою та жорсткою для недопущення нових людських трагедій та забезпечення поваги до норм міжнародного права".

Міністр закордонних справ Павло Клімкін також повідомив про видворення дипломатів у Twitter.

"Готувалися до цього певний час, але зробили скоординовано з нашими друзями та партнерами", – зазначив очільник МЗС

За словами Клімкіна, це видворення "має бути лише початком".

"Російський газ має "нервово-паралітичну" дію для всієї Європи. І Європа, і Україна мають позбутися російської газової залежності", – наголосив міністр.

Глава МЗС Великої Британії Борис Джонсон заявив 16 березня, що президент Росії Володимир Путін "практично напевне" особисто віддав наказ використати токсичну нервово-паралітичну речовину "Новичок" для отруєння колишнього російського агента у Британії.

Джонсон також заявив, що у Великої Британії є докази того, що Росія протягом останніх 10 років створювала запаси речовини, якою отруїли Скрипаля та його доньку.

Детальніше про реакцію світу на події в Британії читайте у статті "Європейської правди": "Скромні санкції" за отруєння шпигуна: як світ підтримав Британію у боротьбі з Кремлем".

Українська правда

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Теми: Росія
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