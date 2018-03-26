Украина выдворяет 13 российских дипломатов в ответ на отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Об этом в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

"Украина в духе солидарности с нашими британскими партнерами и трансатлантическими союзниками, и в координации со странами ЕС, принял решение о выдворении с украинской территории 13 российских дипломатов из тех немногих оставшихся", - отметил президент.

Порошенко подчеркнул, что "Россия в очередной раз подтвердила свое пренебрежительное отношение не только к суверенитету независимых государств, но и к ценности человеческой жизни".

"Следующий шаг – увеличение цены для Москвы за совершенные международные преступления, включая усиления персональных, финансовых и экономических санкций", – добавил глава государства.

Он подчеркнул, что "совместный ответ Кремлю и в дальнейшем должен быть решительным и жестким для недопущения новых человеческих трагедий и обеспечения уважения к нормам международного права".

Министр иностранных дел Павел Климкин также сообщил о выдворении дипломатов в Twitter.

"Готовились к этому определенное время, но сделали скоординировано с нашими друзьями и партнерами", - отметил глава МИД

Готувалися до цього певний час, але зробили скоординовано з нашими друзями та партнерами. 13 російських дипломатів висилаємо з України. Діємо як частина демократичної трансатлантичної спільноти. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 26, 2018

По словам Климкина, это выдворение "должно быть только началом".

"Российский газ имеет "нервно-паралитическое" действие для всей Европы. И Европа, и Украина должны избавиться российской газовой зависимости", – подчеркнул министр.

Сьогоднішній вияв солідарності має бути лише початком. Необхідні подальші сильні та комплексі дії. Росія розуміє лише таку мову. Російський газ має «нервово-паралітичну» дію для всієї Європи. І Європа, і Україна мають позбутися російської газової залежності. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) March 26, 2018

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил в пятницу, что президент России Владимир Путин "практически наверняка" лично отдал приказ использовать токсическое нервно-паралитическое вещество "Новичок" для отравления бывшего российского агента в Британии.

Джонсон также заявил, что у Великобритании есть доказательства того, что Россия в течении последних 10 лет создавала запасы вещества, которым отравили Скрипаля и его дочь.

Подробнее о реакции мира на события в Британии читайте в статье "Европейской правды": "Скромные санкции" за отравление шпиона: как мир поддержал Британию в борьбе с Кремлем".