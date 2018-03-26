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У Кремлі відреагували на слова про заборону "поганих новин" із Кемерово

Понеділок, 26 березня 2018, 16:18

Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков відкинув припущення про те, що Кремль дав установку російським телеканалам не розповідати про трагедію в Кемерово.

Про це він заявив журналістам у понеділок, повідомляє РИА "Новости".

"Це абсолютна маячня", – сказав Пєсков, відповідаючи на прохання прокоментувати новинну сітку федеральних каналів, де напередодні було мало сюжетів про трагедію в Кемерово, і озвучувану в зв'язку з цим версію про те, що на центральному ТБ РФ є заборона на погані новини.

Пєсков заявив, що сам бачив сюжети про Кемерово в новинних програмах.

"Коли пішли перші повідомлення, ніхто не міг припустити, що трагедія розгорнеться в такому масштабі. Але коли вже став зрозумілий страхітливий масштаб цієї трагедії, я сам вчора дивився телевізійні новини, яких у неділю не так багато, і я бачив матеріали про це. Я не знаю, що обговорюється, я бачив матеріали про це", – сказав він.

"Що стосується заборони на погані новини – це повний абсурд, абсолютно. Не розумію суті питання", – додав Пєсков.

Слідчий комітет Росії, в свою чергу, відзвітував про перші результати розслідування кримінальної справи. На даний момент затримано і допитано 4 підозрюваних, серед них технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації.

Крім того вирішується питання про затримання п'ятого підозрюваного - охоронця, який при отриманні сигналу про пожежу відключив пожежну сигналізацію.

Відзначається, що слідство "вже отримало докази, що свідчать про кричущі порушення, які призвели до настільки тяжких наслідків".

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Як відомо, 25 березня пожежа в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в російському Кемерово забрала життя 64 людей, серед яких не менше 9 дітей.

Те, як висвітлювали пожежу російські телеканали, відстежило видання "Медуза".

Зокрема в ефірній сітці "Первого" каналу в неділю немає новин між 12:00 (в цей час за московським часом почалася пожежа) і 21:00, коли виходить підсумкова програма. Телеканал не переривав мовлення, тому перші новини про те, що трапилося в Кемерово з'явилися тільки в вечірньому ефірі. Сюжет про пожежу зайняв три з половиною хвилини, він йшов четвертим після підсумків виборів і двох репортажів про отруєння росіян в Солсбері.

Вранці 26 березня сюжети з Кемерово відкрили випуск новин "Первого" каналу.

На "Росії 1" перші новини про Кемерово з'явилися також тільки в підсумковій аналітичній програмі "Вести недели". Сюжет зайняв більше трьох хвилин.

Теми: Росія
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