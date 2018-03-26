У мережі з'явилось відео перших хвилин моторошної пожежі в Кемерово

На інтернет-каналі Youtube опублікували відео з камер спостереження в ТРЦ "Зимова вишня", де 25 березня під час масштабної пожежі загинули мінімум 64 людини.

На записі видно, як швидко поширюється вогонь і дим заповнює приміщення.

"Злили в Мережу дані з відеокамери з ТЦ в Кемерово. З таймером! Найбільше вражає, як швидко це все сталося. Хоча треба зауважити, що перемотування прискорене - судячи з таймера, все сталося приблизно за 3 хвилини", - пише людина, яка розмістила відео в Youtube.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко висловила співчуття з приводу трагедії.

"Росія принесла Україні багато горя і зла, але я чітко розділяю злочини російської влади і ту страшну трагедію, яку сьогодні переживають родини в Кемерово", - зазначає вона.

"Царство Небесне загиблим... співчуття їх родинам!" – пише політик у Facebook.

Як відомо, пожежа в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в російському Кемерово забрала життя 64 людей, серед яких щонайменше 9 дітей.

Це сталося 25 березня. Сигналізація не спрацювала, багато відвідувачів магазину виявилися заблокованими всередині приміщень ТРЦ.

У будівлі ТЦ завалилися два з трьох кінозалів – вони провалилися з четвертого на третій поверх.



У перші години після початку пожежі стало відомо, що займання, швидше за все, виникло в дитячій ігровій зоні поруч із кінотеатром.



Заступник губернатора Кемеровської області РФ Володимир Чернов заявив, що хтось із дітей міг підпалити поролоновий наповнювач у батутному басейні. Аніматор Євген, який працював у ТЦ, розповів, що причиною пожежі могли стати свічки, запалені на дитячому святі.

За інформацією "Интерфакс", розглядається також версія про несправну електропроводку.

Слідчі затримали чотирьох осіб. Серед них орендар приміщення, де був епіцентр пожежі, голова керуючої компанії, що відповідала за ТРЦ, власник "Зимової вишні" Надія Суденнок та відповідальний за пожежну безпеку.

Кримінальну справу порушено за статтями про заподіяння смерті з необережності, порушення вимог пожежної безпеки та надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.

Український консул у Новосибірську перевіряє інформацію, чи громадяни України могли бути серед загиблих і постраждалих.