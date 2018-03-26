У мережі з'явилось відео перших хвилин моторошної пожежі в Кемерово

6279 переглядів
Понеділок, 26 березня 2018, 14:54

На інтернет-каналі Youtube опублікували відео з камер спостереження в ТРЦ "Зимова вишня", де 25 березня під час масштабної пожежі загинули мінімум 64 людини.

На записі видно, як швидко поширюється вогонь і дим заповнює приміщення.

"Злили в Мережу дані з відеокамери з ТЦ в Кемерово. З таймером! Найбільше вражає, як швидко це все сталося. Хоча треба зауважити, що перемотування прискорене - судячи з таймера, все сталося приблизно за 3 хвилини", - пише людина, яка розмістила відео в Youtube.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко висловила співчуття з приводу трагедії.

"Росія принесла Україні багато горя і зла, але я чітко розділяю злочини російської влади і ту страшну трагедію, яку сьогодні переживають родини в Кемерово", - зазначає вона.

"Царство Небесне загиблим... співчуття їх родинам!" – пише політик у Facebook.

Як відомо, пожежа в торгово-розважальному центрі "Зимова вишня" в російському Кемерово забрала життя 64 людей, серед яких щонайменше 9 дітей.

Це сталося 25 березня. Сигналізація не спрацювала, багато відвідувачів магазину виявилися заблокованими всередині приміщень ТРЦ.

У будівлі ТЦ завалилися два з трьох кінозалів – вони провалилися з четвертого на третій поверх.

У перші години після початку пожежі стало відомо, що займання, швидше за все, виникло в дитячій ігровій зоні поруч із кінотеатром.

Заступник губернатора Кемеровської області РФ Володимир Чернов заявив, що хтось із дітей міг підпалити поролоновий наповнювач у батутному басейні. Аніматор Євген, який працював у ТЦ, розповів, що причиною пожежі могли стати свічки, запалені на дитячому святі.

За інформацією "Интерфакс", розглядається також версія про несправну електропроводку.

Слідчі затримали чотирьох осіб. Серед них орендар приміщення, де був епіцентр пожежі, голова керуючої компанії, що відповідала за ТРЦ, власник "Зимової вишні" Надія Суденнок та відповідальний за пожежну безпеку.

Кримінальну справу порушено за статтями про заподіяння смерті з необережності, порушення вимог пожежної безпеки та надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки.

Український консул у Новосибірську перевіряє інформацію, чи громадяни України могли бути серед загиблих і постраждалих.

Українська правда
Користуєтесь Telegram? Підписуйтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Теми: надзвичайна подія жертви Росія
powered by lun.ua
По темі
Колишній бойовик, що вбив сокирою поліцейського, отримав довічне 26 березня 2018, 14:29
Пожежа в російському ТРЦ: кількість жертв зросла до 64 26 березня 2018, 11:55
Консул з’ясовує, чи українці не постраждали в пожежі в Кемеровому 26 березня 2018, 09:20
Усі новини
Головні новини
Британія видала ордери на арешт сумнівної російської власності – міністр
Журналісти порахували, у кого з нардепів найбільше зброї
ЗМІ: Білорусь домовилася з Україною про обмін Шаройка
Сторони домовилися про великоднє перемир'я на Донбасі
Усі новини
здоров'я

Міфи про їжу, яких пора позбутися

інфографіка

Що має бути у тарілці людини, яка правильно харчується