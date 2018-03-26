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В Кремле отреагировали на слова о запрете "плохих новостей" из Кемерово

Понедельник, 26 марта 2018, 16:18

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг предположения о том, что Кремль дал установку российским телеканалам не рассказывать о трагедии в Кемерово.

Об этом он заявил журналистам в понедельник, сообщает РИА "Новости".

"Это совершенная глупость", – сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать новостную сетку федеральных каналов, где накануне было мало сюжетов о трагедии в Кемерово, и озвучиваемую в связи с этим версию о том, что на центральном ТВ РФ есть запрет на плохие новости.

Песков заявил, что сам видел сюжеты о Кемерово в новостных программах.

"Когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе. Но когда уже стал понятен ужасающий масштаб этой трагедии, я сам вчера смотрел телевизионные новости, коих в воскресенье не так много, и я видел материалы про это. Я не знаю, что обсуждается, я видел материалы про это", – подчеркнул он.

"Что касается запрета на плохие новости – это полный абсурд, абсолютно. Не понимаю сути вопроса", – добавил он.

Следственный комитет России, в свою очередь, отчитался о первых результатах расследования уголовного дела. На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.

Кроме того решается вопрос о задержании пятого подозреваемого – охранника, который при получении сигнала о пожаре отключил пожарную сигнализацию.

Отмечается, что следствием "уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям".

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Как известно, 25 марта пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово унес жизни 64 человек, среди которых не менее 9 детей.

То, как освещали пожар российские телеканалы, отследило издание "Медуза".

В частности в эфирной сетке Первого канала в воскресенье нет новостей между 12:00 (в это время по Москве начался пожар) и 21:00, когда выходит итоговая программа "Воскресное время". Телеканал не прерывал вещание, поэтому первые новости о случившемся в Кемерово появились только в вечернем эфире. Сюжет о пожаре занял три с половиной минуты, он шел четвертым после итогов выборов и двух репортажей об отравлении россиян в Солсбери.

Утром 26 марта сюжеты из Кемерово открыли выпуск новостей Первого канала.

На "России 1" первые новости о Кемерово появились также только в итоговой аналитической программе "Вести недели". Сюжет занял более трех минут.

Темы: Росcия
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