В Кремле отреагировали на слова о запрете "плохих новостей" из Кемерово
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг предположения о том, что Кремль дал установку российским телеканалам не рассказывать о трагедии в Кемерово.
Об этом он заявил журналистам в понедельник, сообщает РИА "Новости".
"Это совершенная глупость", – сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать новостную сетку федеральных каналов, где накануне было мало сюжетов о трагедии в Кемерово, и озвучиваемую в связи с этим версию о том, что на центральном ТВ РФ есть запрет на плохие новости.
Песков заявил, что сам видел сюжеты о Кемерово в новостных программах.
"Когда пошли первые сообщения, никто не мог предположить, что трагедия развернется в таком масштабе. Но когда уже стал понятен ужасающий масштаб этой трагедии, я сам вчера смотрел телевизионные новости, коих в воскресенье не так много, и я видел материалы про это. Я не знаю, что обсуждается, я видел материалы про это", – подчеркнул он.
"Что касается запрета на плохие новости – это полный абсурд, абсолютно. Не понимаю сути вопроса", – добавил он.
Следственный комитет России, в свою очередь, отчитался о первых результатах расследования уголовного дела. На данный момент задержаны и допрошены 4 подозреваемых, в их числе технический директор компании-собственника здания, арендатор помещения, в котором предположительно находился эпицентр возгорания, сотрудник и руководитель организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации.
Кроме того решается вопрос о задержании пятого подозреваемого – охранника, который при получении сигнала о пожаре отключил пожарную сигнализацию.
Отмечается, что следствием "уже получены доказательства, свидетельствующие о вопиющих нарушениях, которые привели к столь тяжким последствиям".
Читайте также: "В сети появилось видео первых минут жуткого пожара в Кемерово"
Как известно, 25 марта пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в российском Кемерово унес жизни 64 человек, среди которых не менее 9 детей.
То, как освещали пожар российские телеканалы, отследило издание "Медуза".
В частности в эфирной сетке Первого канала в воскресенье нет новостей между 12:00 (в это время по Москве начался пожар) и 21:00, когда выходит итоговая программа "Воскресное время". Телеканал не прерывал вещание, поэтому первые новости о случившемся в Кемерово появились только в вечернем эфире. Сюжет о пожаре занял три с половиной минуты, он шел четвертым после итогов выборов и двух репортажей об отравлении россиян в Солсбери.
Утром 26 марта сюжеты из Кемерово открыли выпуск новостей Первого канала.
На "России 1" первые новости о Кемерово появились также только в итоговой аналитической программе "Вести недели". Сюжет занял более трех минут.