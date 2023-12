Туск: 14 держав-членів ЄС вирішили видворити російських дипломатів

14 держав Європейського союзу вирішили видворити російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки у Британії.

Про це у Твіттері написав президент Європейської ради Дональд Туск, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні 14 держав-членів вирішили вислати російських дипломатів у якості прямого продовження дискусії на саміті ЄС минулого тижня щодо нападу у Солсбері. У найближчі дні і тижні не виключані додаткові рішення про видворення дипломатів" - написав він.

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks.