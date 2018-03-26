Туск: 14 держав-членів ЄС вирішили видворити російських дипломатів

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Понеділок, 26 березня 2018, 16:31

14 держав Європейського союзу вирішили видворити російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки у Британії.

Про це у Твіттері написав президент Європейської ради Дональд Туск, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні 14 держав-членів вирішили вислати російських дипломатів у якості прямого продовження дискусії на саміті ЄС минулого тижня щодо нападу у Солсбері. У найближчі дні і тижні не виключані додаткові рішення про видворення дипломатів" - написав він.

Як відомо, про рішення вислати російських дипломатів вже офіційно оголосили Польща, Литва, Латвія, США та Україна.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та кілька європейських країн у понеділок оголосять про видворення російських дипломатів через отруєння Сергія Скрипаля та його доньки на території Великої Британії.

У суботу агентство Bloomberg повідомило, що президент США Дональд Трамп готується видворити десятки російських дипломатів з країни.

Як відомо, минулого тижня на саміті в Брюсселі лідери ЄС погодилися з позицією Великої Британії, що "дуже ймовірно" Росія несе відповідальність за атаку в Солсбері.

Британія вже вислала 23 російських дипломатів і призупинила дипломатичні контакти з Москвою на високому рівні.

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Теми: ЄС Європа Росія дипломатичні відносини
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