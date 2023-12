Туск: 14 государств-членов ЕС решили выдворить российских дипломатов

14 государств Европейского Союза решили выдворить российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

Об этом в Твиттере написал президент Европейского совета Дональд Туск, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня 14 государств-членов решили выслать российских дипломатов в качестве прямого продолжения дискуссии на саммите ЕС на прошлой неделе о нападении в Солсбери. В ближайшие дни и недели не исключены дополнительные решения о выдворении дипломатов", - написал он.

Today 14 EU Member States decided to expel Russian diplomats as direct follow-up to #EUCO discussion last week on #SalisburyAttack. Additional measures including further expulsions are not excluded in coming days, weeks.