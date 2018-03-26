Туск: 14 государств-членов ЕС решили выдворить российских дипломатов

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Понедельник, 26 марта 2018, 16:31

14 государств Европейского Союза решили выдворить российских дипломатов в ответ на отравление бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

Об этом в Твиттере написал президент Европейского совета Дональд Туск, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня 14 государств-членов решили выслать российских дипломатов в качестве прямого продолжения дискуссии на саммите ЕС на прошлой неделе о нападении в Солсбери. В ближайшие дни и недели не исключены дополнительные решения о выдворении дипломатов", - написал он.

Как известно, о решении выслать российских дипломатов уже официально объявили Польша, Литва, Латвия, США и Украина.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты и ряд европейских стран в понедельник объявят о выдворении российских дипломатов из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери на территории Великобритании.

В субботу агентство Bloomberg сообщило, что президент США Дональд Трамп готовится выдворить десятки российских дипломатов из страны.

На прошлой неделе на саммите в Брюсселе лидеры ЕС согласились с позицией Великобритании, что "очень вероятно" Россия несет ответственность за атаку в Солсбери.

Великобритания уже выслала 23 российских дипломатов и приостановила дипломатические контакты с Москвой на высоком уровне.

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Темы: ЕС Европа Росcия дипломатические отношения
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