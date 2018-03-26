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Димінський програв апеляцію на заочний арешт

Понеділок, 26 березня 2018, 18:26

Апеляційний суд Києва залишив у силі заочний арешт президента футбольного клубу "Карпати" Петра Димінського, підозрюваного в причетності до смертельної дорожньо-транспортної пригоди.

Про це повідомляє 26 березня прес-служба суду.

"За результатами апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 1 березня 2018 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту, подану в інтересах підозрюваного Димінського П.П., – без задоволення", – йдеться в повідомленні.

Як відомо, 1 березня президенту ФК "Карпати" бізнесмену Петру Димінському, підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП, суд заочно обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як відомо, бізнесмен Петро Димінський підозрюється у скоєнні ДТП, внаслідок якої загинула 31-річна Наталія Тріла.

З 22 серпня 2017 року Димінський перебуває поза межами України.

Нацполіція оголосила президента ФК "Карпати", бізнесмена Петра Димінського в національний розшук, йому оголошено про підозру за ч.2 ст.286 - "Порушення правил безпеки дорожнього руху або  експлуатації транспорту особою,  яка керує транспортним засобом,  що спричинило смерть  потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження".

Санкція статті передбачає позбавлення волі  на  строк  від  3 до 8 років з позбавленням  права  керувати  транспортними  засобами  на строк до 3 років або без такого.

Димінський є особою, яка переховується від органів досудового розслідування, дата зникнення – 11 грудня 2017 року.

Пізніше Димінський поскаржився у комісію Інтерполу, щоб його не оголошували у розшук в інформаційній системі організації.

Бізнесмен заперечує свою провину в ДТП.

Українська правда
Теми: ДТПсудЛьвівщина
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