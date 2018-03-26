Беглый Дыминский проиграл апелляцию

Апелляционный суд Киева оставил в силе заочный арест президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского, подозреваемого в причастности к смертельной ДТП.



Об этом сообщает 26 марта пресс-служба суда.



"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 1 марта 2018 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты, поданная в интересах подозреваемого Дыминского П.П., – без удовлетворения", – говорится в сообщении.



Как известно, 1 марта президенту ФК "Карпаты" бизнесмену Петру Дыминскому, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, бизнесмен Петр Дыминский подозревается в совершении ДТП, в результате которого погиб 31-летняя Наталья Трила.

С 22 августа 2017 года Дыминский находится за пределами Украины.

Нацполиция объявила президента ФК "Карпаты", бизнесмена Петра Дыминского в национальный розыск, ему объявлено о подозрении по ч.2 ст.286 - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжелое телесное повреждение".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Дыминский является лицом, скрывающимся от органов предварительного расследования, дата исчезновения - 11 декабря 2017 года.

Позже Дыминский пожаловался в комиссию Интерпола, чтобы его не объявляли в розыск в информационной системе организации.

Бизнесмен отрицает свою вину в ДТП.