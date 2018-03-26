Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Беглый Дыминский проиграл апелляцию

Понедельник, 26 марта 2018, 18:26

Апелляционный суд Киева оставил в силе заочный арест президента футбольного клуба "Карпаты" Петра Дыминского, подозреваемого в причастности к смертельной ДТП.

Об этом сообщает 26 марта пресс-служба суда.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 1 марта 2018 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба стороны защиты, поданная в интересах подозреваемого Дыминского П.П., – без удовлетворения", – говорится в сообщении.

Как известно, 1 марта президенту ФК "Карпаты" бизнесмену Петру Дыминскому, подозреваемому в совершении смертельного ДТП, суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как известно, бизнесмен Петр Дыминский подозревается в совершении ДТП, в результате которого погиб 31-летняя Наталья Трила. 

С 22 августа 2017 года Дыминский находится за пределами Украины.

Нацполиция объявила президента ФК "Карпаты", бизнесмена Петра Дыминского в национальный розыск, ему объявлено о подозрении по ч.2 ст.286 - "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло смерть потерпевшего или причинило тяжелое телесное повреждение".

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет или без такового.

Дыминский является лицом, скрывающимся от органов предварительного расследования, дата исчезновения - 11 декабря 2017 года.

Позже Дыминский пожаловался в комиссию Интерпола, чтобы его не объявляли в розыск в информационной системе организации.

Бизнесмен отрицает свою вину в ДТП.

Украинская правда
Темы: ДТПсудЛьвовщина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
ДТП
Пассажир автомобиля, въехавшего в колонку АЗС в Киеве, умер в больнице
Автомобиль попал под поезд на Черниговщине: погибли муж и жена с двумя детьми
На Черниговщине водитель нарушил правила и попал под поезд: 3 погибших
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: