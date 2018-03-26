Бойовики обстріляли Авдіївку з гранатометів і мінометів

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Понеділок, 26 березня 2018, 18:37

Від початку доби бойовики здійснили 20 обстрілів позицій українських військових, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє прес-центр Штабу АТО станом на 18.00 26 березня 2018 року.

"На Донецькому напрямку з 82 мм мінометів та гранатометів бойовики обстріляли захисників Авдіївки. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї окупанти неодноразово вели вогонь по наших укріпленнях у Водяному", - йдеться у повідомленні.

Крім того, бойовики двічі застосовували великокаліберні кулемети по військовим поблизу Павлополя, Пісків, а стрілецьку зброю – поблизу Мар’їнки, Широкиного, Талаківки та Гнутового.

"На Луганському напрямку під вогонь з гранатометів та великокаліберних кулеметів двічі потрапили захисники Луганського. Крім цього, з БМП та кулеметів противник обстріляв наші опорні пункти неподалік Новгородського", - зазначають у штабі АТО.

У штабі АТО запевняють, що ситуація по всій лінії розмежування сторін контрольована українськими військовими.

Українська правда
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Теми: АТО Донбас ОРДЛО війна Росія
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