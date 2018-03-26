Боевики обстреляли Авдеевку из гранатометов и минометов

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Понедельник, 26 марта 2018, 18:37

С начала суток боевики осуществили 20 обстрелов позиций украинских военных, никто не пострадал.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО по состоянию на 18.00 26 марта 2018 года.

"На Донецком направлении из 82 мм минометов и гранатометов боевики обстреляли защитников Авдеевки. С гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты неоднократно вели огонь по нашим укреплениям в Водяном", - говорится в сообщении.

Кроме того, боевики дважды применяли крупнокалиберные пулеметы по военным вблизи Павлополя, Песков, а стрелковое оружие - вблизи Марьинки, Широкино, Талаковки и Гнутово.

"На Луганском направлении под огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов дважды попали защитники Луганского. Кроме этого, из БМП и пулеметов противник обстрелял наши опорные пункты неподалеку Новгородского", - отмечают в штабе АТО.

В штабе АТО уверяют, что ситуация по всей линии разграничения сторон контролируемая украинскими военными.

Украинская правда
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Темы: АТО Донбасс ОРДЛО война Росcия
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