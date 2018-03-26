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АРМА продало перші корупційні автівки на понад 2,5 млн гривень

Понеділок, 26 березня 2018, 20:04

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами продало перші машини на суму понад 2,5 мільйона гривень.

Про це повідомив заступник міністра юстиції з питань євроінтеграції Сергій Петухов, йдеться на сайті мін’юсту.

"В рамках євроінтеграції урядом України було створено Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА). Агентство вже успішно реалізувало перші транспортні засоби на суму понад 2,5 млн гривень", - сказав він.

Українська правда
Теми: Мін'юсткорупціяавто
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