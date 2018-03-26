АРМА продало первые коррупционные авто на более чем 2,5 млн гривен

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Понедельник, 26 марта 2018, 20:04

Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами продало первые машины на сумму более 2,5 миллиона гривен.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов, говорится на сайте Минюста.

"В рамках евроинтеграции правительством Украины было создано Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА). Агентство уже успешно реализовало первые транспортные средства на сумму более 2,5 миллионов гривен", - сказал он.

Украинская правда
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Темы: Минюст коррупция авто
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