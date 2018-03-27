Bloomberg: Ким Чен Ын съездил в Китай

545 просмотров
Вторник, 27 марта 2018, 03:34

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын неожиданно нанес визит в столицу Китая.

Об этом со ссылкой на неназванные источники пишет Bloomberg.

Как отмечается, это первая известная поездка Ким Чен Ына за границу с 2011 года, когда он возглавил КНДР.

Детали визита Ким Чен Ына в Китай и его встречи неизвестны.

Японские СМИ сообщили, что он прибыл в Пекин на поезде. Nippon News Network продемонстрировала зеленый поезд с желтыми линями, похожий на тот, которым пользовался отец лидера Северной Кореи Ким Чен Ир во время визита в Китай в 2011 году.

Официального подтверждения информации о поездке нет.

Похоже, что США не знали о путешествии Ким Чен Ына. Заместитель пресс-секретаря Белого дома Раджа Шах заявил журналистам, что он не может подтвердить сообщения о поездке.

Как известно, президент США Дональд Трамп выразил готовность встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном до мая.

Южная Корея утверждает, что КНДР согласилась ввести мораторий на ядерные и ракетные испытания, если США сядут за стол переговоров.

Пользуетесь Telegram? Подписывайтесь на наш канал "УП. Кляті питання"
Темы: КНДР Китай
powered by lun.ua
По теме
Трамп: переговоры с КНДР могут привести к "величайшей сделке для мира" 11 марта 2018, 06:31
ЕС приветствует готовность Трампа встретиться с лидером КНДР 10 марта 2018, 05:37
В Белом доме назвали условия встречи Трампа с Ким Чен Ыном 10 марта 2018, 01:16
Все новости
Главные новости
Луценко подозревает "Украинский выбор" в намерении осуществить переворот в Украине
Украина повысила пошлины на импорт удобрений из России
Срок полномочий главы НАЗК Корчак заканчивается 28 марта
Уже более 20 стран высылают российских дипломатов
Все новости
киев

6 объектов, которые могут появиться в Киеве в ближайшее время

Фото, видео

Выходные в Instagram: киевляне на "Кураж Базаре"