Австралія вишле двох російських дипломатів-розвідників

Два російські дипломати, ідентифіковані як приховані співробітники розвідки, будуть вислані з Австралії за дії, які не відповідають їх статусу.

Про це йдеться в заяві прем'єр-міністра Австралії Малкольма Тернбулла.

Обидва посадовці мають залишити Австралію протягом семи днів.

Це рішення є відповіддю на шокуючий напад з використанням хімічної зброї в Європі, який поставив під загрозу велику кількість інших осіб, йдеться в заяві.

"Воно бере до уваги рекомендації уряду Великобританії про те, що речовина, використана 4 березня, було військовим нервово-паралітичним агентом типу, який розроблявся Росією. Така атака є неприйнятною для будь-якої суверенної нації", - заявив прем'єр-міністр Тернбулл.

Австралія підтримує заклик до Росії розкрити свою програму з хімічної зброї відповідно до міжнародного права.

В Австралії констатують, що цей напад є частиною безрозсудної, але навмисної поведінки російської держави.

"Австралія запровадила потужні санкції з 2014 року у відповідь на загрозу Росії суверенітету і територіальній цілісності України. Ми також продовжуємо підтримувати міжнародні зусилля по залученню до відповідальності тих, хто несе відповідальність за катастрофу MH17, і ми назвали неприйнятними дії Росії в кіберпросторі", - йдеться в заяві.

Як повідомлялося, вже понад 20 країн світу заявили про своє рішення вислати російських дипломатів у відповідь на отруєння колишнього шпигуна РФ Сергія Скрипаля і його доньки у Британії.

Детальніше читайте у статі на сайті ЄвроПравди: "Дипломати нон грата: як країни-друзі Британії відповіли на російську хімічну атаку"