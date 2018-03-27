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Австралия вышелет двух российских дипломатов-разведчиков

Вторник, 27 марта 2018, 04:52

Два российских дипломата, идентифицированные как скрытые сотрудники разведки, будут высланы из Австралии за действия, не соответствующие их статусу.

Об этом идет речь в заявлении премьер-министра Австралии Малкольма Тернбулла.

Оба должностных лица должны покинуть Австралию в течении семи дней.

Это решение является ответом на шокирующее нападение с использованием химического оружия в Европе, поставившее под угрозу множество других лиц, говорится в заявлении.

"Оно принимает во внимание рекомендации правительства Великобритании о том, что вещество, использованное 4 марта, было военным нервно-паралитическим агентом типа, который разрабатывался Россией. Такая атака является неприемлемой для какой-либо суверенной нации", - заявил премьер-министр Тернбулл.

Австралия поддерживает призыв к России раскрыть свою программу по химическому оружию в соответствии с международным правом.

В Австралии констатируют, что это нападение является частью безрассудного, но преднамеренного поведения российского государства.

"Австралия ввела мощные санкции с 2014 года в ответ на угрозу России суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы также продолжаем поддерживать международные усилия по привлечению к ответственности тех, кто несет ответственность за катастрофу MH17, и мы назвали неприемлемыми действия России в киберпространстве", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, уже более 20 стран мира заявили о своем решение выслать российских дипломатов в ответ на отравления бывшего шпиона РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Британии.

Подробнее читайте в статье на сайте ЕвроПравды:  "Дипломаты нон грата: как страны-друзья Британии ответили на российскую химическую атаку".

Темы: АвстралияРосcияшпионаждипломатические отношения
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