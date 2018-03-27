Земан наказав перевірити версію про виробництво "Новічка" в Чехії

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Вівторок, 27 березня 2018, 05:33

Президент Чехії Мілош Земан доручив голові Служби безпеки і інформації (СБІ) Міхалу Коуделці перевірити версію про можливе виробництво в країні групи нервово-паралітичних речовин "Новічок", якими були отруєні екс-співробітник ГРУ Сергій Скрипаль і його дочка.

Про це повідомили в прес-службі президента Чехії, пише DW.com.

СБІ належить відзвітувати про те, чи міг бойової отруйний газ розроблятися або зберігатися - в науково-дослідних цілях або для його подальшого виробництва - на території країни.

Раніше прес-секретар МЗС РФ Марія Захарова заявила, що джерелом речовини "Новічок" може бути ряд країн, серед яких Словаччина, Чехія, США і сама Великобританія. За її словами, в цих країнах з кінця 90-х років велися дослідження з цієї тематики.

У зв'язку з цим Міністерство закордонних справ Чехії викликало посла РФ для дачі пояснень.

Як повідомлялося один з розробників "Новічка", який емігрував до США, російський хімік Віл Мірзаянов в інтерв'ю британській газеті The Telegraph розповів, що створити цю речовину могла тільки Росія, яка ніколи б не видала її формулу.

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Теми: Чехія Росія
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