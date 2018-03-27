Земан приказал проверить версию о производстве "Новичка" в Чехии

Президент Чехии Милош Земан поручил главе Службы безопасности и информации (СБИ) Михалу Коуделке проверить версию о возможном производстве в стране группы нервно-паралитических веществ "Новичок", которыми были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

Об этом сообщили в пресс-службе президента Чехии, пишет DW.com.

СБИ предстоит отчитаться о том, мог ли боевой отравляющий газ разрабатываться или храниться - в научно-исследовательских целях или для его последующего производства - на территории страны.

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что источником вещества "Новичок" может быть ряд стран, среди которых Словакия, Чехия, США и сама Великобритания. По ее словам, в этих странах с конца 90-х годов велись исследования по этой тематике.

В связи с этим Министерство иностранных дел Чехии вызвало посла РФ для дачи объяснений.

Как сообщалось один из разработчиков "Новичка", эмигрировавший в США российский химик Вил Мирзаянов в интервью британской газете The Telegraph рассказал, что создать этовещество могла только Россия, которая никогда бы не выдала ее формулу.