Клімкін скасував візит до Нью-Йорка
Вівторок, 27 березня 2018, 11:37
Візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Нью-Йорка 27-28 березня скасовано у зв'язку із застудою.
Про це "Українській правді" повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца.
"Візит скасовано у зв'язку зі станом здоров'я Павла Клімкіна. Нічого надзвичайного, звичайна застуда. Таке буває", - сказала вона.
Раніше прес-служба МЗС повідомляла про те, що 27-28 березня Клімкін здійснить робочий візит до Нью-Йорка для участі у відкритих дебатах Ради безпеки ООН "Спільні дії для підвищення ефективності операцій ООН із підтримання миру".
Також планувалася низка зустрічей міністра з іноземними партнерами та керівництвом ООН.
Яна Міланова, УП