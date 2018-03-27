Клімкін скасував візит до Нью-Йорка

Візит міністра закордонних справ України Павла Клімкіна до Нью-Йорка 27-28 березня скасовано у зв'язку із застудою.

Про це "Українській правді" повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Візит скасовано у зв'язку зі станом здоров'я Павла Клімкіна. Нічого надзвичайного, звичайна застуда. Таке буває", - сказала вона.

Раніше прес-служба МЗС повідомляла про те, що 27-28 березня Клімкін здійснить робочий візит до Нью-Йорка для участі у відкритих дебатах Ради безпеки ООН "Спільні дії для підвищення ефективності операцій ООН із підтримання миру".

Також планувалася низка зустрічей міністра з іноземними партнерами та керівництвом ООН.