Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Климкин отменил визит в Нью-Йорк

Вторник, 27 марта 2018, 11:37

Визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Нью-Йорк 27-28 марта отменен в связи с простудой.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Визит отменен в связи с состоянием здоровья Павла Климкина. Ничего страшного, обычная простуда. Такое бывает", - сказала она.

Ранее пресс-служба МИД сообщала о том, что 27-28 марта Климкин совершит рабочий визит в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета безопасности ООН "Совместные действия для повышения эффективности операций ООН по поддержанию мира".

Также планировалась ряд встреч министра с иностранными партнерами и руководством ООН.

Яна Миланова, УП
Темы: МИДКлимкинСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"

Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"

фотоСтрелком в Праге оказался студент, который, вероятно, покончил с собой

Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Все новости...
МИД
Все государства-участники МУС обязаны задержать Путина и выдать Гааге - Кулеба
Британия осудила выход РФ из "зерновой сделки": Пренебрегают потребностями людей во всем мире
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Последние новости
01:32
В Одесской области работает ПВО
01:08
Спасатели показали последствия российского обстрела: в трех квартирах разрушены стены
00:21
В Хмельницкой области работает ПВО
00:16
ОбновленоВоздушные силы зафиксировали движение русских дронов на территории Украины, работает ПВО
00:14
ОбновляетсяВ Киеве есть попадания по жилым домам в двух районах - Кличко
00:03
КГВА подтвердила попадание в жилой дом: на верхних этажах был пожар
23:26
Теща президента "Энергоатома" Котина приобрела дом за 7 млн во время войны – "Схемы"
23:22
В Англии одинокому оленю нашли пару к Рождеству: счастливая история "помощников Санты"
22:58
NYT: США активнее работают над конфискацией активов РФ для Украины на фоне блокады в Конгрессе
22:49
Фильм "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова вошел в шортлист премии "Оскар"
Все новости...
Реклама: