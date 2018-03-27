Климкин отменил визит в Нью-Йорк

Визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Нью-Йорк 27-28 марта отменен в связи с простудой.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Визит отменен в связи с состоянием здоровья Павла Климкина. Ничего страшного, обычная простуда. Такое бывает", - сказала она.

Ранее пресс-служба МИД сообщала о том, что 27-28 марта Климкин совершит рабочий визит в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета безопасности ООН "Совместные действия для повышения эффективности операций ООН по поддержанию мира".

Также планировалась ряд встреч министра с иностранными партнерами и руководством ООН.