Климкин отменил визит в Нью-Йорк

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Вторник, 27 марта 2018, 11:37

Визит министра иностранных дел Украины Павла Климкина в Нью-Йорк 27-28 марта отменен в связи с простудой.

Об этом "Украинской правде" сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Визит отменен в связи с состоянием здоровья Павла Климкина. Ничего страшного, обычная простуда. Такое бывает", - сказала она.

Ранее пресс-служба МИД сообщала о том, что 27-28 марта Климкин совершит рабочий визит в Нью-Йорк для участия в открытых дебатах Совета безопасности ООН "Совместные действия для повышения эффективности операций ООН по поддержанию мира".

Также планировалась ряд встреч министра с иностранными партнерами и руководством ООН.

Яна Миланова, УП
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Темы: МИД Климкин США
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