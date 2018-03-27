Тимошенко і Бойко пропустили 90% голосувань у Раді – КВУ

Упродовж березня співголова фракції "Опозиційний блок" Юрій Бойко та лідер ВО "Батьківщини" Юлія Тимошенко пропустили 90% голосувань у Верховній Раді.

Про це повідомляє "Комітет виборців України".

Відзначається, що Бойко брав участь у 6% голосувань – натиснув "за", "проти", "утримався" 25 разів, а Тимошенко – у 8% голосувань (тиснула кнопку 32 рази) із 399 можливих.

Графіка КВУ

Серед іншого Тимошенко була відсутня у ВР під час голосування за притягнення до кримінальної відповідальності та арешт Надії Савченко.

Лідер "Батьківщини" зазначала, що перебувала на момент голосувань у закордонному відрядженні, але на веб-сайті ВРУ зазначається, що Тимошенко пропустила пленарне засідання 22 березня "з невідомих причин".

Бойко офіційно перебував на момент голосувань щодо Савченко в парламенті, однак участі в них не брав. Крім того лідер "Опоблоку" не голосував щодо постанови ВР про невизнання легітимності виборів президента РФ в Криму.

"Бойко ігнорував голосування ВР, попри те, що був письмово зареєстрований на всіх 15 засіданнях. Юлія Тимошенко пропустила 9 засідань (6 – через хворобу, 3 – з невідомих причин)", - відзначили у КВУ.

Невисокі показники участі в голосуваннях і в Олега Ляшка – взяв участь у 61% голосувань, хоча був зареєстрований на всіх, крім одного, засіданнях ВР.

Голова фракції "Самопомочі" Олег Березюк проголосував у 77% випадків, Максим Бурбак із "Народного Фронту" – 84%, Артур Герасимов із БПП – 94%.

Загалом у березні було 15 пленарних засідань, на яких було проведено 399 голосувань.