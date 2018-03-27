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Тимошенко и Бойко пропустили 90% голосований в Раде – КИУ

Вторник, 27 марта 2018, 12:05

В течение марта сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко пропустили 90% голосований в Верховной Раде.

Об этом сообщает "Комитет избирателей Украины".

Отмечается, что Бойко участвовал в 6% голосований – нажал "за", "против" или "воздержался" 25 раз, а Тимошенко – в 8% голосований (жала на кнопку 32 раза) с 399 возможных. 

 
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Среди прочего Тимошенко отсутствовала в ВР во время голосования за привлечение к уголовной ответственности и арест Надежды Савченко.

Лидер "Батькивщины" отметила, что находилась на момент голосований в заграничной командировке, но на сайте ВРУ отмечается, что Тимошенко пропустила пленарное заседание 22 марта "по неизвестным причинам".

Бойко официально находился на момент голосований по Савченко в парламенте, однако участия в них не принимал. Кроме того, лидер "Опоблока" не голосовал за постановление ВР о непризнании легитимности выборов президента РФ в Крыму.

"Бойко игнорировал голосования ВР, несмотря на то, что был письменно зарегистрирован на всех 15 заседаниях. Юлия Тимошенко пропустила 9 заседаний (6 – из-за болезни, 3 – по неизвестным причинам)", - отметили в КИУ.

Невысокие показатели участия в голосованиях и у Олега Ляшко – принял участие в 61% голосований, хотя был зарегистрирован на всех, кроме одного, заседаниях ВР.

Председатель фракции "Самопомочи" Олег Березюк проголосовал в 77% случаев, Максим Бурбак с "Народного Фронта" – 84%, Артур Герасимов с БПП – 94%.

Всего в марте было 15 пленарных заседаний, на которых было проведено 399 голосований.

Темы: ТимошенкоБойкоВерховная Рада
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