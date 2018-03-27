Нового главу НАЗК обиратимуть 28 березня, Корчак – не претендент

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Вівторок, 27 березня 2018, 13:00

28 березня на позачерговому засіданні Національного агентства з питань запобігання корупції обиратимуть нового голову НАЗК.

Про це інформує у вівторок прес-центр відомства.

Початок засідання о 14:00.

Як повідомлялось, термін повноважень голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак закінчується 28 березня. Вона заявляла, що "не тримається за посаду".

Водночас, як пояснили "Українській правді" у прес-службі Корчак, згідно із законодавством голова НАЗК обирається лише на один термін і не може претендувати на посаду повторно.

Голову НАЗК обиратимуть серед нинішніх членів агентства.

Валентина Романенко, УП
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Теми: НАЗК
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