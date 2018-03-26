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Термін повноважень глави НАЗК Корчак спливає 28 березня

Понеділок, 26 березня 2018, 22:31
Термін повноважень глави НАЗК Корчак спливає 28 березня

Термін повноважень голови Національного агентства з питань запобігання корупції Наталії Корчак закінчується 28 березня. За її словами, вона "не тримається за посаду".

Про це вона написала у Facebook.

"Всім, кому весь час заважала Корчак, її "неправомірні/неправильні/незаконні/непрофесійні" дії, гаражі, неподання у відставку, принциповість, "зв’язки з Народним фронтом", голос, зовнішність і т. п., хочу повідомити – у середу, 28 березня, спливає термін моїх повноважень як Голови НАЗК. Не сумнівайтеся, за посаду не тримаюсь і з великим задоволенням "брємя слави" перекладу на чужі плечі", - зазначила Корчак.

За її словами, вона сподівається, що нового голову НАЗК оберуть на позачерговому засіданні.

Як відомо, керівник департаменту фінансового контролю Національного агентства з запобігання корупції Ганна Соломатіна звинуватила голову НАЗК Наталію Корчак у фальсифікаціях перевірок електронних декларацій та зловживанні становищем.

Також вона заявила, що "куратор НАЗК" в Адміністрації президента намагався встановити контроль над рішеннями агентства, а коли Соломатіна відмовилася – Корчак фактично підпорядкувала її департамент лояльній до себе людині. Пізніше Саламатіна навіть оприлюднила листування з, як вона стверджує, "куратором" АП.

Соломатіна написала заяву про звільнення. У НАЗК наполягають, що Соломатіна вже не є співробітницею агентства, вона це заперечує.

В АП заперечували інформацію, публічно озвучену й передану в антикорупційні органи Соломатіною.

Читайте також: Викривальниця НАЗК vs "куратор" з Банкової

Українська правда

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Теми: НАЗК
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